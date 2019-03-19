- 19 марта 2019
- 14:50 Фото Молодежная команда «Енисея» сыграет с «Ростовом» в форме со львами 3
- 6 октября 2018
- 11:52 «Спартак»: «Глушаков и Ещенко продолжают набирать форму в Тарасовке» 15
- 11:12 Молодежное первенство. «Спартак» одержал пятую победу подряд, обыграв «Енисей» 3
- 09:50 Глушаков и Ещенко отсутствуют на матче молодежки «Спартака» 28
- 26 августа 2018
- 10:55 Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов» 1
- 18 августа 2018
- 18:07 Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
- 10 августа 2018
- 14:42 Молодежное первенство. ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем», «Спартак» – с «Анжи» 3
- 28 июля 2018
- 16:15 Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Енисею» и другие результаты