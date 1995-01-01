Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА (мол)
|30
|22
|5
|3
|69:19
|+50
|71
|2.
|Спартак М (мол)
|30
|19
|4
|7
|60:34
|+26
|61
|3.
|Динамо М (мол)
|30
|18
|4
|8
|58:30
|+28
|58
|4.
|Арсенал Т (мол)
|30
|18
|3
|9
|53:36
|+17
|57
|5.
|Зенит (мол)
|30
|17
|6
|7
|61:37
|+24
|57
|6.
|Локомотив (мол)
|30
|17
|5
|8
|59:37
|+22
|56
|7.
|Краснодар (мол)
|30
|15
|9
|6
|52:31
|+21
|54
|8.
|Кр. Советов (мол)
|30
|13
|5
|12
|51:41
|+10
|44
|9.
|Ростов (мол)
|30
|11
|4
|15
|40:43
|-3
|37
|10.
|Рубин (мол)
|30
|9
|6
|15
|33:46
|-13
|33
|11.
|Енисей (мол)
|30
|8
|9
|13
|28:36
|-8
|33
|12.
|Ахмат (мол)
|30
|8
|7
|15
|40:51
|-11
|31
|13.
|Уфа (мол)
|30
|6
|5
|19
|25:82
|-57
|23
|14.
|Урал (мол)
|29
|5
|5
|19
|36:71
|-35
|20
|15.
|Анжи (мол)
|29
|4
|7
|18
|23:54
|-31
|19
|16.
|Оренбург (мол)
|30
|4
|6
|20
|24:64
|-40
|18
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА (мол)
|15
|11
|2
|2
|33:10
|+23
|35
|2.
|Динамо М (мол)
|15
|11
|1
|3
|38:12
|+26
|34
|3.
|Спартак М (мол)
|15
|10
|2
|3
|34:16
|+18
|32
|4.
|Арсенал Т (мол)
|15
|10
|2
|3
|31:16
|+15
|32
|5.
|Локомотив (мол)
|15
|10
|1
|4
|29:16
|+13
|31
|6.
|Зенит (мол)
|15
|9
|3
|3
|30:15
|+15
|30
|7.
|Краснодар (мол)
|15
|8
|5
|2
|28:16
|+12
|29
|8.
|Кр. Советов (мол)
|15
|7
|3
|5
|26:18
|+8
|24
|9.
|Енисей (мол)
|15
|6
|6
|3
|17:11
|+6
|24
|10.
|Ахмат (мол)
|15
|6
|4
|5
|22:17
|+5
|22
|11.
|Ростов (мол)
|15
|6
|1
|8
|23:19
|+4
|19
|12.
|Урал (мол)
|14
|5
|1
|8
|24:34
|-10
|16
|13.
|Рубин (мол)
|15
|3
|5
|7
|14:21
|-7
|14
|14.
|Уфа (мол)
|15
|3
|2
|10
|12:44
|-32
|11
|15.
|Анжи (мол)
|15
|2
|4
|9
|16:28
|-12
|10
|16.
|Оренбург (мол)
|15
|2
|3
|10
|11:31
|-20
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА (мол)
|15
|11
|3
|1
|36:9
|+27
|36
|2.
|Спартак М (мол)
|15
|9
|2
|4
|26:18
|+8
|29
|3.
|Зенит (мол)
|15
|8
|3
|4
|31:22
|+9
|27
|4.
|Арсенал Т (мол)
|15
|8
|1
|6
|22:20
|+2
|25
|5.
|Краснодар (мол)
|15
|7
|4
|4
|24:15
|+9
|25
|6.
|Локомотив (мол)
|15
|7
|4
|4
|30:21
|+9
|25
|7.
|Динамо М (мол)
|15
|7
|3
|5
|20:18
|+2
|24
|8.
|Кр. Советов (мол)
|15
|6
|2
|7
|25:23
|+2
|20
|9.
|Рубин (мол)
|15
|6
|1
|8
|19:25
|-6
|19
|10.
|Ростов (мол)
|15
|5
|3
|7
|17:24
|-7
|18
|11.
|Уфа (мол)
|15
|3
|3
|9
|13:38
|-25
|12
|12.
|Енисей (мол)
|15
|2
|3
|10
|11:25
|-14
|9
|13.
|Ахмат (мол)
|15
|2
|3
|10
|18:34
|-16
|9
|14.
|Анжи (мол)
|14
|2
|3
|9
|7:26
|-19
|9
|15.
|Оренбург (мол)
|15
|2
|3
|10
|13:33
|-20
|9
|16.
|Урал (мол)
|15
|0
|4
|11
|12:37
|-25
|4