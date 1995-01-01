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    Енисей (мол) - результаты

    Город Красноярск
    Сайт https://фк-енисей.рф/
    Тренер Артем Баранов
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
    30 тур
    		25 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 4:2 Енисей (мол)
    29 тур
    		18 мая, суббота 11:00 Енисей (мол) 1:1 Динамо (мол)
    28 тур
    		10 мая, пятница 14:00 Краснодар (мол) 0:0 Енисей (мол)
    27 тур
    		3 мая, пятница 08:00 Енисей (мол) 3:0 Анжи (мол)
    26 тур
    		27 апреля, суббота 12:00 Локомотив (мол) 1:0 Енисей (мол)
    25 тур
    		24 апреля, среда 08:00 Енисей (мол) 2:0 Оренбург (мол)
    24 тур
    		19 апреля, пятница 14:00 Спартак М (мол) 2:1 Енисей (мол)
    23 тур
    		13 апреля, суббота 06:00 Енисей (мол) 2:0 Уфа (мол)
    22 тур
    		6 апреля, суббота 12:00 Урал (мол) 1:2 Енисей (мол)
    21 тур
    		29 марта, пятница 11:30 Енисей (мол) 2:0 Рубин (мол)
    18 тур
    		21 марта, четверг 15:00 Енисей (мол) 1:0 Ростов (мол)
    20 тур
    		15 марта, пятница 14:00 Арсенал Т (мол) 1:0 Енисей (мол)
    19 тур
    		8 марта, пятница 11:00 Кр. Советов (мол) 1:1 Енисей (мол)
    17 тур
    		7 декабря, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 2:1 Енисей (мол)
    16 тур
    		30 ноября, пятница 15:00 Енисей (мол) 0:0 Ахмат (мол)
    15 тур
    		23 ноября, пятница 14:00 Динамо (мол) 4:0 Енисей (мол)
    14 тур
    		12 ноября, понедельник 11:00 Енисей (мол) 0:2 Краснодар (мол)
    13 тур
    		4 ноября, воскресенье 14:00 Анжи (мол) 3:0 Енисей (мол)
    12 тур
    		28 октября, воскресенье 09:00 Енисей (мол) 1:1 Локомотив (мол)
    11 тур
    		19 октября, пятница 14:00 Оренбург (мол) 1:0 Енисей (мол)
    10 тур
    		6 октября, суббота 09:00 Енисей (мол) 1:2 Спартак М (мол)
    9 тур
    		28 сентября, пятница 12:00 Уфа (мол) 0:3 Енисей (мол)
    8 тур
    		22 сентября, суббота 07:00 Енисей (мол) 1:1 Урал (мол)
    7 тур
    		14 сентября, пятница 16:30 Рубин (мол) 2:1 Енисей (мол)
    6 тур
    		1 сентября, суббота 11:00 Енисей (мол) 1:1 Арсенал Т (мол)
    5 тур
    		26 августа, воскресенье 09:00 Енисей (мол) 0:2 Кр. Советов (мол)
    4 тур
    		18 августа, суббота 15:00 Ростов (мол) 3:0 Енисей (мол)
    3 тур
    		10 августа, пятница 09:00 Енисей (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
    2 тур
    		4 августа, суббота 17:00 Ахмат (мол) 0:0 Енисей (мол)
    1 тур
    		28 июля, суббота 13:00 Енисей (мол) 2:1 Зенит (мол)
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