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Енисей (мол)
Результаты
Енисей (мол) - результаты матчей
Красноярск
Сайт:
http://https://фк-енисей.рф/
Тренер:
Артем Баранов
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Молодежное первенство. 2018/2019
25.05 | 12:00
Зенит (мол)
4 : 2
Енисей (мол)
18.05 | 11:00
Енисей (мол)
1 : 1
Динамо (мол)
10.05 | 14:00
Краснодар (мол)
0 : 0
Енисей (мол)
03.05 | 08:00
Енисей (мол)
3 : 0
Анжи (мол)
27.04 | 12:00
Локомотив (мол)
1 : 0
Енисей (мол)
24.04 | 08:00
Енисей (мол)
2 : 0
Оренбург (мол)
19.04 | 14:00
Спартак М (мол)
2 : 1
Енисей (мол)
13.04 | 06:00
Енисей (мол)
2 : 0
Уфа (мол)
06.04 | 12:00
Урал (мол)
1 : 2
Енисей (мол)
29.03 | 11:30
Енисей (мол)
2 : 0
Рубин (мол)
21.03 | 15:00
Енисей (мол)
1 : 0
Ростов (мол)
15.03 | 14:00
Арсенал Т (мол)
1 : 0
Енисей (мол)
08.03 | 11:00
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Енисей (мол)
07.12 | 13:00
ЦСКА (мол)
2 : 1
Енисей (мол)
30.11 | 15:00
Енисей (мол)
0 : 0
Ахмат (мол)
23.11 | 14:00
Динамо (мол)
4 : 0
Енисей (мол)
12.11 | 11:00
Енисей (мол)
0 : 2
Краснодар (мол)
04.11 | 14:00
Анжи (мол)
3 : 0
Енисей (мол)
28.10 | 09:00
Енисей (мол)
1 : 1
Локомотив (мол)
19.10 | 14:00
Оренбург (мол)
1 : 0
Енисей (мол)
06.10 | 09:00
Енисей (мол)
1 : 2
Спартак М (мол)
28.09 | 12:00
Уфа (мол)
0 : 3
Енисей (мол)
22.09 | 07:00
Енисей (мол)
1 : 1
Урал (мол)
14.09 | 16:30
Рубин (мол)
2 : 1
Енисей (мол)
01.09 | 11:00
Енисей (мол)
1 : 1
Арсенал Т (мол)
26.08 | 09:00
Енисей (мол)
0 : 2
Кр. Советов (мол)
18.08 | 15:00
Ростов (мол)
3 : 0
Енисей (мол)
10.08 | 09:00
Енисей (мол)
0 : 0
ЦСКА (мол)
04.08 | 17:00
Ахмат (мол)
0 : 0
Енисей (мол)
28.07 | 13:00
Енисей (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
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