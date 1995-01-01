Турниры:
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
|30 тур
|25 мая, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|4:2
|Енисей (мол)
|29 тур
|18 мая, суббота
|11:00
|Енисей (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|28 тур
|10 мая, пятница
|14:00
|Краснодар (мол)
|0:0
|Енисей (мол)
|27 тур
|3 мая, пятница
|08:00
|Енисей (мол)
|3:0
|Анжи (мол)
|26 тур
|27 апреля, суббота
|12:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|Енисей (мол)
|25 тур
|24 апреля, среда
|08:00
|Енисей (мол)
|2:0
|Оренбург (мол)
|24 тур
|19 апреля, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:1
|Енисей (мол)
|23 тур
|13 апреля, суббота
|06:00
|Енисей (мол)
|2:0
|Уфа (мол)
|22 тур
|6 апреля, суббота
|12:00
|Урал (мол)
|1:2
|Енисей (мол)
|21 тур
|29 марта, пятница
|11:30
|Енисей (мол)
|2:0
|Рубин (мол)
|18 тур
|21 марта, четверг
|15:00
|Енисей (мол)
|1:0
|Ростов (мол)
|20 тур
|15 марта, пятница
|14:00
|Арсенал Т (мол)
|1:0
|Енисей (мол)
|19 тур
|8 марта, пятница
|11:00
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Енисей (мол)
|17 тур
|7 декабря, пятница
|13:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Енисей (мол)
|16 тур
|30 ноября, пятница
|15:00
|Енисей (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)
|15 тур
|23 ноября, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|4:0
|Енисей (мол)
|14 тур
|12 ноября, понедельник
|11:00
|Енисей (мол)
|0:2
|Краснодар (мол)
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|14:00
|Анжи (мол)
|3:0
|Енисей (мол)
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|09:00
|Енисей (мол)
|1:1
|Локомотив (мол)
|11 тур
|19 октября, пятница
|14:00
|Оренбург (мол)
|1:0
|Енисей (мол)
|10 тур
|6 октября, суббота
|09:00
|Енисей (мол)
|1:2
|Спартак М (мол)
|9 тур
|28 сентября, пятница
|12:00
|Уфа (мол)
|0:3
|Енисей (мол)
|8 тур
|22 сентября, суббота
|07:00
|Енисей (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|7 тур
|14 сентября, пятница
|16:30
|Рубин (мол)
|2:1
|Енисей (мол)
|6 тур
|1 сентября, суббота
|11:00
|Енисей (мол)
|1:1
|Арсенал Т (мол)
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|09:00
|Енисей (мол)
|0:2
|Кр. Советов (мол)
|4 тур
|18 августа, суббота
|15:00
|Ростов (мол)
|3:0
|Енисей (мол)
|3 тур
|10 августа, пятница
|09:00
|Енисей (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|2 тур
|4 августа, суббота
|17:00
|Ахмат (мол)
|0:0
|Енисей (мол)
|1 тур
|28 июля, суббота
|13:00
|Енисей (мол)
|2:1
|Зенит (мол)