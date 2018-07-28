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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Енисей (мол) - Зенит (мол)
Енисей (мол) - Зенит (мол): обзор матча 28 июля 2018
Енисей (мол)
28.07.2018, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
8'
Р. Воробьев
20'
Я. Матвиенко
7'
М. Левин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей (мол) - Зенит (мол)
Замена
И. Абрамов
️️️️
Я. Матвиенко
90'
Замена
Д. Польшиков
️️️️
А. Третьяков
84'
Замена
А. Валюков
️️️️
Т. Сахаров
77'
Желтая карточка
Т. Сахаров
75'
74'
Замена
И. Вахания
️️️️
Ю. Першин
Замена
Е. Морев
️️️️
В. Луташев
67'
66'
Замена
В. Соловейчик
️️️️
М. Левин
Замена
А. Третьяков
️️️️
Г. Захаров
50'
46'
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Коротков
46'
Замена
В. Симутенков
️️️️
Д. Прохин
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
Н. Колдунов
46'
Замена
В. Запрягаев
️️️️
Н. Симдянкин
Желтая карточка
М. Ужгин
27'
ГОЛ! 2:1!
Я. Матвиенко
20'
ГОЛ! 1:1!
Р. Воробьев
8'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Левин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей (мол)
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
28
Ростислав Воробьев
ЦЗ
20
Никита Шестаков
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
27
Тимур Фаррахов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Артем Баранов
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
63
Максим Смирнов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
88
Никита Симдянкин
ЛВ
10
Юрий Першин
ЛВ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Константин Зырянов
Енисей (мол)
31
Роман Смирнов
ВР
10
Евгений Морев
ЛВ
11
Данила Польшиков
ЛВ
10
Алексей Третьяков
ОП
69
Алексей Валюков
ЦП
30
Игорь Абрамов
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Пономаренко
ВР
57
Алексей Иванов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
37
Вадим Симутенков
ОП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
67
Алексей Смирнов
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
3-2-4-1
79
Юнусов
20
Шестаков
61
Ужгин
38
Захаров
28
Воробьев
3
Ганус
27
Фаррахов
22
Матвиенко
21
Раздорских
27
Сахаров
36
Луташев
4-2-3-1
86
Рыбиков
63
Смирнов
24
Коротков
27
Прохин
27
Алоян
90
Андреев
10
Колдунов
88
Симдянкин
8
Шамкин
10
Першин
11
Левин
36
Луташев
10
Морев
10
Морев
36
Луташев
27
Сахаров
69
Валюков
69
Валюков
27
Сахаров
Третьяков
11
Польшиков
11
Польшиков
Третьяков
38
Захаров
10
Третьяков
10
Третьяков
38
Захаров
22
Матвиенко
30
Абрамов
30
Абрамов
22
Матвиенко
10
Колдунов
57
Иванов
57
Иванов
10
Колдунов
11
Левин
81
Соловейчик
81
Соловейчик
11
Левин
10
Першин
40
Вахания
40
Вахания
10
Першин
24
Коротков
67
Смирнов
67
Смирнов
24
Коротков
27
Прохин
37
Симутенков
37
Симутенков
27
Прохин
88
Симдянкин
39
Запрягаев
39
Запрягаев
88
Симдянкин
Остались в запасе
Енисей (мол)
Зенит (мол)
31
Роман Смирнов
ВР
Главный тренер
Артем Баранов
31
Михаил Пономаренко
ВР
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
31
Роман Смирнов
ВР
Остались в запасе
31
Михаил Пономаренко
ВР
Главный тренер
Артем Баранов
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Енисей (мол) - Зенит (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
4 : 2
25.05.2019
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Енисей (мол)
1 : 1
18.05.2019
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
10.05.2019
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
27.04.2019
Енисей (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Сафоненко
(Абакан)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
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