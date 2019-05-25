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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Енисей (мол)
Зенит (мол) - Енисей (мол): обзор матча 25 мая 2019
Зенит (мол)
25.05.2019, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
4 : 2
Завершен
Енисей (мол)
Матч
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Таблица
Статистика матча Зенит (мол) - Енисей (мол)
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
4 : 2
25.05.2019
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Енисей (мол)
1 : 1
18.05.2019
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
10.05.2019
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
27.04.2019
Енисей (мол)
Информация о матче
Стадион:
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