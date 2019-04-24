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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Енисей (мол) - Оренбург (мол)
Енисей (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 24 апреля 2019
Енисей (мол)
24.04.2019, среда, 08:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург (мол)
Матч
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Таблица
Статистика матча Енисей (мол) - Оренбург (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
4 : 2
25.05.2019
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Енисей (мол)
1 : 1
18.05.2019
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
10.05.2019
Енисей (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
27.04.2019
Енисей (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
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Енисей (мол)
Оренбург (мол)
Молодежная команда «Енисея» сыграет с «Ростовом» в форме со львами
2019.03.19 14:50
3
Молодежное первенство. «Спартак» одержал пятую победу подряд, обыграв «Енисей»
2018.10.06 11:12
3
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
2018.08.18 18:07
Молодежная команда «Енисея» сыграет с «Ростовом» в форме со львами
2019.03.19 14:50
3
Молодежное первенство. «Спартак» одержал пятую победу подряд, обыграв «Енисей»
2018.10.06 11:12
3
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
2018.08.18 18:07
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Енисею» и другие результаты
2018.07.28 16:15
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
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