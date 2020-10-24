«Спартак» – об избиении судьи в Грозном: «Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на произошедшее в Грозном после матча молодежных команд москвичей и «Ахмата».
- Главного арбитра встречи Богдана Головко избили неизвестные.
- По информации Baza, одним из нападавших был сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.
- В грозненском клубе утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
- РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.
«Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», – сказал Фетисов.
Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»
Источник: «Спорт-Экспресс»