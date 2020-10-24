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  • «Спартак» – об избиении судьи в Грозном: «Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни»

«Спартак» – об избиении судьи в Грозном: «Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни»

24 октября 2020, 08:54
4

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на произошедшее в Грозном после матча молодежных команд москвичей и «Ахмата».

  • Главного арбитра встречи Богдана Головко избили неизвестные.
  • По информации Baza, одним из нападавших был сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.
  • В грозненском клубе утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
  • РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.

«Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», – сказал Фетисов.

Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Молодежное первенство Спартак М (мол) Ахмат (мол) Спартак
Комментарии (4)
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polt
1603527118
Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»
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ААМ
1603533142
Если это повторится, то следовало бы "Ахмат"лет на 10 удалить из ЧР. Ведь это не первый случай.
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алдан2014
1603535758
Какие там яйца,РФС управляемая сверху структура. Может кто из очень молодых и дебилов вроде алармов не понял. Пардон за мой французский,достали уже эти пудели на всех ветках
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