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    «Спартак» – об избиении судьи в Грозном: «Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на произошедшее в Грозном после матча молодежных команд москвичей и «Ахмата».

    • Главного арбитра встречи Богдана Головко избили неизвестные.
    • По информации Baza, одним из нападавших был сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.
    • В грозненском клубе утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
    • РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.

    «Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», – сказал Фетисов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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