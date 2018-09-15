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Молодежное первенство. «Спартак» уступал в два мяча, но обыграл «Ахмат»

15 сентября 2018, 12:58
4

Завершился матч седьмого тура первенства молодежных составов клубов РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Гости забили два мяча, но сохранить преимущество не сумели – проиграли.

Чеченцы заканчивали игру в меньшинстве. Спартаковцы поднялись в таблице на четвертую строчку.

Молодежное первенство РПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Бацуев, 10; 0:2 – Умаев, 17; 1:2 – Прошляков, 20 (с пенальти); 2:2 – Лопатин, 37; 3:2 – Репях, 77.

Удаления: нет – Умаев, 62.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Спартак Спартак М (мол) Ахмат Ахмат (мол)
Комментарии (4)
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Krossmen73
1537010832
Спартаковская молодёжка как всегда играет весело и непредсказуемо.Пацаны просто молодцы!!!Не сдались и сделали нужный результат!С победой!!!
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VVM1964
1537011347
С волевой и трудной победой !
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AЛЕКС73
1537020143
молодцы ! поздравляю !
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zigbert
1537107741
Молодцы. С волевой победой!
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