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    Молодежное первенство. «Спартак» уступал в два мяча, но обыграл «Ахмат»

    Завершился матч седьмого тура первенства молодежных составов клубов РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Гости забили два мяча, но сохранить преимущество не сумели – проиграли.

    Чеченцы заканчивали игру в меньшинстве. Спартаковцы поднялись в таблице на четвертую строчку.

    Молодежное первенство РПЛ. 7-й тур

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Бацуев, 10; 0:2 – Умаев, 17; 1:2 – Прошляков, 20 (с пенальти); 2:2 – Лопатин, 37; 3:2 – Репях, 77.

    Удаления: нет – Умаев, 62.

    Календарь молодежного первенства РПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 17:22

      Молодцы. С волевой победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 15 сентября 2018, 17:02

      молодцы ! поздравляю !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 15 сентября 2018, 14:27

      Спартаковская молодёжка как всегда играет весело и непредсказуемо.Пацаны просто молодцы!!!Не сдались и сделали нужный результат!С победой!!!

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