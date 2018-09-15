Молодежное первенство. «Спартак» уступал в два мяча, но обыграл «Ахмат»

Завершился матч седьмого тура первенства молодежных составов клубов РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Гости забили два мяча, но сохранить преимущество не сумели – проиграли.

Чеченцы заканчивали игру в меньшинстве. Спартаковцы поднялись в таблице на четвертую строчку.

Молодежное первенство РПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Бацуев, 10; 0:2 – Умаев, 17; 1:2 – Прошляков, 20 (с пенальти); 2:2 – Лопатин, 37; 3:2 – Репях, 77.

Удаления: нет – Умаев, 62.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ