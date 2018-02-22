Павленко, Абдулавов и Казаев – футболисты «Томи»

«Томь» объявила о подписании арендных контрактов с полузащитником «Тосно» Яном Казаевым и форвадом «Уфы» Исламнуром Абдулавовым. Игроки будут выступать за томский клуб до конца сезона.

Договор сроком до конца нынешнего сезона также подписал полузащитник Александр Павленко, ранее имевший статус свободного агента. Последним клубом 33-летнего воспитанника «Спартака» был «Урал», который хавбек покинул в прошлом году.

После 25 туров ФНЛ команда из Томска занимает 17 место.

Для выхода из зоны вылета команде Валерия Петракова надо набрать три очка.