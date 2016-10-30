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  • Президент «Урала»: «Котировки букмекеров? Я вообще не разбираюсь в ставках»

Президент «Урала»: «Котировки букмекеров? Я вообще не разбираюсь в ставках»

30 октября 2016, 17:34
8

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг матча 12-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

«До матча не было никаких разговоров, они начались после. Что должен сделать главный тренер или, например, я, когда защитник бросает мяч не вперед, а назад? Когда второй защитник не отдает длинную передачу вперед, а пасует вратарю. И когда вратарь затягивает с ударом, что получается нелепейший гол. Что мы должны сделать? Как такое может случиться, я не понимаю вообще. Если бы не пропустили в раздевалку, вышли бы на второй тайм совсем другими.

Мне оправдываться по составу? Я спросил у Павленко в перерыве: «Почему ты меняешься?» Он ответил, что потянул переднюю мышцу. Игрок обратился к тренеру с просьбой о замене. Я же не врач, чтобы в этом разбираться. Почему Рома Павлюченко получил карточку в прошлом матче. Он правильно и справедливо высказал судье претензии, тот за разговоры дал ему карточку. Рома даже не знал, что это четвертая: сам мне об этом сказал. Получилось все, как на зло.

Что касается котировок букмекеров, то я вообще не разбираюсь в ставках. Никогда в жизни не ставил и не знаю, как это делается. Они не верят в нашу победу? Ну пусть, нам-то что делать? Я сейчас прочитал слова Мутко, полностью с ним согласен. Пускай проверяют все: кто поставил, кто это делает. Откуда я могу знать? В прошлом году тоже все ставили на «Терек», а мы два раза сыграли ничью. Это нормально, нет? Лучше бы дома выиграли и там проиграли – еще бы по очку заработали. А мы там 1:1 и здесь 3:3 играем. 2:0 дома вели, потом проигрывали 2:3, отыгрались на последних минутах – матч был сумасшедший. А сейчас опять что-то говорят», – сказал Иванов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Павленко Александр Павлюченко Роман Иванов Григорий Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Cant Stop
1477838601
а то он признается))))
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alll-1
1477842541
На все отмаз нашел
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hjvfybcn
1477843279
Какой хитрый человек!!!
Ответить
mgordeev
1477843573
Я помню этого парня, он удивлялся, что можно Спартаку зарабатывать деньги на фанатах несмотря на штрафы. Его источник доходов потихонечку становится понятным.
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shtair
1477847296
а ему и разбираться не надо, бабки заплатили, матч слили
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BANNIKOV1970
1477848330
детектор лжи в помощ,он разбертся
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Romal'imperatore
1477849140
Ахаха, насмешил))))
Ответить
,bpjy
1477849574
я не я жопа не моя
Ответить
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