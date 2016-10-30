Президент «Урала»: «Котировки букмекеров? Я вообще не разбираюсь в ставках»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг матча 12-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

«До матча не было никаких разговоров, они начались после. Что должен сделать главный тренер или, например, я, когда защитник бросает мяч не вперед, а назад? Когда второй защитник не отдает длинную передачу вперед, а пасует вратарю. И когда вратарь затягивает с ударом, что получается нелепейший гол. Что мы должны сделать? Как такое может случиться, я не понимаю вообще. Если бы не пропустили в раздевалку, вышли бы на второй тайм совсем другими.

Мне оправдываться по составу? Я спросил у Павленко в перерыве: «Почему ты меняешься?» Он ответил, что потянул переднюю мышцу. Игрок обратился к тренеру с просьбой о замене. Я же не врач, чтобы в этом разбираться. Почему Рома Павлюченко получил карточку в прошлом матче. Он правильно и справедливо высказал судье претензии, тот за разговоры дал ему карточку. Рома даже не знал, что это четвертая: сам мне об этом сказал. Получилось все, как на зло.

Что касается котировок букмекеров, то я вообще не разбираюсь в ставках. Никогда в жизни не ставил и не знаю, как это делается. Они не верят в нашу победу? Ну пусть, нам-то что делать? Я сейчас прочитал слова Мутко, полностью с ним согласен. Пускай проверяют все: кто поставил, кто это делает. Откуда я могу знать? В прошлом году тоже все ставили на «Терек», а мы два раза сыграли ничью. Это нормально, нет? Лучше бы дома выиграли и там проиграли – еще бы по очку заработали. А мы там 1:1 и здесь 3:3 играем. 2:0 дома вели, потом проигрывали 2:3, отыгрались на последних минутах – матч был сумасшедший. А сейчас опять что-то говорят», – сказал Иванов.