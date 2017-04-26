Павленко заявил, что завидует «Спартаку» белой завистью

Полузащитник «Урала» Александр Павленко, выступавший ранее за «Спартак», поделился эмоциями от матча против красно-белых в рамках 25-го тура РФПЛ. Напомним, встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 1:0.

– У вас спартаковское прошлое...

– Да, я столько лет провел в этом клубе, что-то выиграл. Завидую ребятам белой завистью, потому что играть на таком стадионе – огромное удовольствие. А не скитаться по «Лужникам» и другим аренам. Родной стадион будет движением для чемпионства.

– Знакомые ребята остались в «Спартаке»?

– Самедов Саша. Артема Реброва знаю. С Макеевым играл. Но сегодня я его не видел.

– Он травмирован.

– Джано знаю. Пообщался с ребятами. С Комбаровым, с Самедовым, Реброва поприветствовал. Пожелал удачи им в будущем. Болельщики команды, и не только, хотят, чтобы чемпионом в этом сезоне стал «Спартак».

Павленко выступал за «Спартак» с 2001 по 2010 год.