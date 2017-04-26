Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павленко заявил, что завидует «Спартаку» белой завистью

    Полузащитник «Урала» Александр Павленко, выступавший ранее за «Спартак», поделился эмоциями от матча против красно-белых в рамках 25-го тура РФПЛ. Напомним, встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 1:0.

    – У вас спартаковское прошлое...

    – Да, я столько лет провел в этом клубе, что-то выиграл. Завидую ребятам белой завистью, потому что играть на таком стадионе – огромное удовольствие. А не скитаться по «Лужникам» и другим аренам. Родной стадион будет движением для чемпионства.

    – Знакомые ребята остались в «Спартаке»?

    – Самедов Саша. Артема Реброва знаю. С Макеевым играл. Но сегодня я его не видел.

    – Он травмирован.

    – Джано знаю. Пообщался с ребятами. С Комбаровым, с Самедовым, Реброва поприветствовал. Пожелал удачи им в будущем. Болельщики команды, и не только, хотят, чтобы чемпионом в этом сезоне стал «Спартак».

    Павленко выступал за «Спартак» с 2001 по 2010 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.04.2017 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 10:18

      хорошо вчера сыграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 26 апреля 2017, 09:12

      Удачи, без травм.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11