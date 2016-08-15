Павленко: «Как можно не любить Федуна, который вкладывает в «Спартак» деньги?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко, ныне выступающий за «Урал», поделился мнением о проблемах московского клуба в последнее время.

– Почему в начале двухтысячных «Спартак» перестал быть лидером российского футбола?

– Произошла смена поколений. А раньше в команду вливалось по одному-два человека. А потом произошли большие изменения. Молодые не смогли вести «Спартак», как это было раньше. Еще в команду пришло много иностранцев. Может, с этим связано. В любом государстве, культуре наступают моменты, когда все рушится. Все великие империи не были вечными.

– Некоторые болельщики в случившемся обвиняют бывшего президента «Спартака» – Андрея Червиченко. Что можешь сказать об этом человеке?

– Андрей Владимирович – хороший человек. Что он сделал плохого? Болельщики видят то, что хотят видеть. Он финансировал клуб. Федуна ведь тоже сейчас особо не любят. Как можно не любить человека, который вкладывает деньги, который построил стадион. Да, болельщики те люди, для которых игроки выходят на поле. Поэтому поклонники имеют право высказываться. Но они видят не все.