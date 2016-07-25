Павленко: «Вернуться в Премьер-лигу было моей главной целью»

Новичок «Урала» полузащитник Александр Павленко рассказал о том, почему он решил перейти в клуб из Екатеринбурга.

«Я очень рад, что вернулся в Премьер-лигу. Для меня это было самой главной целью. «Урал» предложил контракт – и я сразу согласился. От других клубов РФПЛ мне предложений не поступало.

Сейчас я лично хочу набрать хорошую форму и стабильно играть в каждом матче. А команда, думаю, сможет подняться на ступеньку выше в чемпионате – новый сезон покажет. Будет нелегко, но все в наших руках», – приводит слова Павленко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.