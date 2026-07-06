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  • Трамп – об удалении Балогуна: «Так делать нельзя, это наш лучший игрок»

Трамп – об удалении Балогуна: «Так делать нельзя, это наш лучший игрок»

Вчера, 19:39
11

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему считал несправедливой отмененную дисквалификацию форварда американской сборной Фоларина Балогуна.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Он ничего плохого не сделал. Это наш лучший игрок или один из лучших. И они показывают ему красную карточку.

Я не знал, что это значит, не думал, что это что-то серьезное. А затем я услышал, что из-за этого ты не можешь сыграть как минимум в следующем матче!

Это было бы очень несправедливо – лишить вас лучшего игрока. Одно дело – наказать кого-то в течение игры. Но как наказать его в матче, который еще даже не сыграли?

Это крайне несправедливо, так делать нельзя», – заявил Трамп.

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Источник: CTV News
Чемпионат мира Монако США Балогун Фоларин
Комментарии (11)
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troforenkov
1783356348
Комментарий скрыт модератором
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timon2401
1783357044
Так и проиграть сборной США дома нельзя!!! Сразу бы «чемпионами» стали…
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Император 1
1783357044
А фолить можно, лучший игрок же...
Ответить
...уефан
1783357589
...признаться, не знаю даже, чем и возразить...
Ответить
Artemka444
1783357979
Давайте поменяем правила под Америку Как обычно тащат хозяев Фигли знают только свой тупой футбол
Ответить
Hector вернулся
1783358902
Это уже клиника
Ответить
Галина Бронемясова
1783358907
и вообще - лучшие игроки должны быть в составе сша, поэтому пригласим в нашу команду на следующий матч месси и того длинного из норвегии, ведь так можно же? — добавил трамп.
Ответить
Snek
1783359300
Я был уверен, что наш палководецЪ мастер идиотских фраз, но на сцену вышел Трамп и его уже никто не затмит никогда
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Psih86
1783363857
На самом деле если подумать под другим углом, а не как мы привыкли, то ведь есть правда в его словах. Нарушил, получил красную, ок вопросов нет, а при чем здесь следующая игра хочется спросить? Если уже к примеру удалился две игры подряд, то тогда да, следующую пропускаешь...
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R_a_i_n
1783365995
И эта страна проводит ЧМ.
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