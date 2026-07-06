Трамп – об удалении Балогуна: «Так делать нельзя, это наш лучший игрок»

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему считал несправедливой отмененную дисквалификацию форварда американской сборной Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Он ничего плохого не сделал. Это наш лучший игрок или один из лучших. И они показывают ему красную карточку.

Я не знал, что это значит, не думал, что это что-то серьезное. А затем я услышал, что из-за этого ты не можешь сыграть как минимум в следующем матче!

Это было бы очень несправедливо – лишить вас лучшего игрока. Одно дело – наказать кого-то в течение игры. Но как наказать его в матче, который еще даже не сыграли?

Это крайне несправедливо, так делать нельзя», – заявил Трамп.

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