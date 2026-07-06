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  • Инфантино сделал заявление об отмене дисквалификации Балогуна

Инфантино сделал заявление об отмене дисквалификации Балогуна

Вчера, 19:25
16

Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Я ознакомился с комментариями общественности о решении независимого дисциплинарного комитета ФИФА по поводу дисквалификации Фоларина Балогуна, и хочу еще раз подчеркнуть основополагающий принцип управления ФИФА.

Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основе применимых правил и конкретных фактов, которыми они располагают. Их независимость имеет важное значение для доверия к футболу и его целостности, и это должно соблюдаться всегда.

Да, я регулярно обсуждаю с президентом США темы, связанные с чемпионатом мира, и Дональд Трамп действительно звонил мне по данному вопросу, так же, как я получаю звонки от глав государств, чиновников, заинтересованных сторон в футболе и руководителей бизнеса со всего мира по многим вопросам.

В ходе нашего разговора я объяснил, что в настоящее время идет судебный процесс с участием независимых судебных органов ФИФА, и что решение по этому делу будет принято компетентными органами в установленном порядке. Именно так работает система ФИФА, и я всегда буду придерживаться этого принципа.

Я читаю решения Дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают.

Нравится то или иное решение лично нам или нет, не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству закона – это то, что всегда защищает честность наших соревнований и доверие к ФИФА», – сказал Инфантино.

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Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Чемпионат мира Монако США Балогун Фоларин Инфантино Джанни
Комментарии (16)
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Taps
1783355766
Проститутки ...
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qzma
1783355788
Что? Какая вода... воздухан кудрявый. "Независимый дисциплинарный комитет", "Дональд Трамп действительно звонил мне по данному вопросу", "Нравится то или иное решение лично нам или нет, не имеет значения". КАКОЙ НАБОР БРЕДОВЫХ ФРАЗ И ТЕЗИСОВ!!! Клоунада
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АК 68
1783356043
Смысл сказанного-"Это они, а я здесь ни при чём".
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Freyd
1783356543
Независимый
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NewLife
1783356721
Подонок лицемер, гнать его из фифы
Ответить
...уефан
1783356918
...будь мужиком! Уйди! Хотя бы, в запой...
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Willow
1783357725
В его речи воды больше чем со времён всемирного потопа
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Artemka444
1783358102
Продажная псина
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k611
1783358469
Лучше бы молчал...
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Галина Бронемясова
1783358675
сам себе могилу роет, лысая паскуда. с 2016 возглавляет фифу, и на четвёртый срок засобирался, как другая паскуда (кто бы это мог быть?). короче, дело такое. если балогуна допускают до игры (а его уже допустили) и если вдруг бельгийцы вылетят, особенно, если он забьёт - то в уефе такой вой поднимется, что мама не горюй. им-то надо, чтобы европейская сборная прошла дальше. и дальше интересно. в мае следующего года выборы лысой паскуды, а уефа от него отвернётся, наверное, в полном составе. выставят своего кандидата. раньше их вообще не было, лысая свенья была безальтернативным и единственным кандидатом. он, конечно, попытается купить африканские голоса, как гном, когда просит очередной золотой мяч - но тут, скорее всего, без шансов.
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