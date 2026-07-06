Инфантино сделал заявление об отмене дисквалификации Балогуна

Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Я ознакомился с комментариями общественности о решении независимого дисциплинарного комитета ФИФА по поводу дисквалификации Фоларина Балогуна, и хочу еще раз подчеркнуть основополагающий принцип управления ФИФА.

Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основе применимых правил и конкретных фактов, которыми они располагают. Их независимость имеет важное значение для доверия к футболу и его целостности, и это должно соблюдаться всегда.

Да, я регулярно обсуждаю с президентом США темы, связанные с чемпионатом мира, и Дональд Трамп действительно звонил мне по данному вопросу, так же, как я получаю звонки от глав государств, чиновников, заинтересованных сторон в футболе и руководителей бизнеса со всего мира по многим вопросам.

В ходе нашего разговора я объяснил, что в настоящее время идет судебный процесс с участием независимых судебных органов ФИФА, и что решение по этому делу будет принято компетентными органами в установленном порядке. Именно так работает система ФИФА, и я всегда буду придерживаться этого принципа.

Я читаю решения Дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают.

Нравится то или иное решение лично нам или нет, не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству закона – это то, что всегда защищает честность наших соревнований и доверие к ФИФА», – сказал Инфантино.

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