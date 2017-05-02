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Александр Павленко
Статистика
Александр Павленко - статистика
Завершил карьеру
20 января 1985 (41), Владикавказ
#8 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
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Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Финал
Локомотив
2 : 0
02.05.2017
Урал
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/2 финала
Урал
2 : 1
06.04.2017
Рубин
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Челябинск
0 : 3
21.09.2016
Урал
1' - 63'
35'
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