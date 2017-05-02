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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 02 мая 2017
Локомотив
02.05.2017, вторник, 18:45
Россия. Кубок, Финал
2 : 0
Завершен
Урал
76'
И. Денисов
90'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Урал
Красная карточка
Д. Фарфан
90'
+6
Красная карточка
Ари
90'
+6
90'
+6
Красная карточка
А. Фидлер
90'
+6
Красная карточка
Э. Манучарян
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
А. Миранчук
Пас отдал
М. Фернандеш
90'
88'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Н. Димитров
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Майкон
85'
79'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Р. Емельянов
ГОЛ! 1:0!
И. Денисов
76'
69'
Желтая карточка
В. Ильин
48'
Желтая карточка
Ч. Лунгу
46'
Замена
А. Фидлер
️️️️
Р. Павлюченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
(К)
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
27
Денисов
23
Тарасов
99
Фернандеш
11
Майкон
59
Миранчук
39
Ари
4-1-3-2
12
Заболотный
15
Новиков
6
Балажиц
5
Табидзе
7
Данцев
92
Емельянов
17
Димитров
10
Бикфалви
10
Лунгу
10
Павлюченко
98
Ильин
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
11
Майкон
8
Фарфан
8
Фарфан
11
Майкон
17
Димитров
99
Глушков
99
Глушков
17
Димитров
10
Павлюченко
10
Фидлер
10
Фидлер
10
Павлюченко
92
Емельянов
10
Манучарян
10
Манучарян
92
Емельянов
Остались в запасе
Локомотив
Урал
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Локомотив - Урал
2
2
2
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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