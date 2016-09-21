Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Челябинск - Урал
Челябинск - Урал: обзор матча 21 сентября 2016
Челябинск
21.09.2016, среда, 14:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Урал
15'
Г. Чантурия
35'
М. Конате
50'
Г. Чантурия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челябинск - Урал
Желтая карточка
Д. Быстров
81'
76'
Замена
Г. Жуков
️️️️
Г. Чантурия
71'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
А. Ставпец
Замена
Н. Печенкин
️️️️
М. Шайморданов
68'
63'
Замена
А. Щербаков
️️️️
А. Павленко
Замена
П. Крыжевских
️️️️
К. Холодов
60'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Чантурия
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Конате
Пас отдал
А. Павленко
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Чантурия
Пас отдал
М. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
12
Виталий Коркин
ЦЗ
25
Артем Гафнер
ЦЗ
15
Александр Леоненков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
17
Вячеслав Стешин
ЦП
8
Кирилл Холодов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
9
Никита Зырянов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Узаков
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Владислав Дубровский
ОП
58
Павел Крыжевских
ЦП
13
Илья Малышев
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
4-3-3
16
Глазков
12
Коркин
15
Леоненков
4
Быстров
25
Гафнер
17
Стешин
8
Холодов
11
Шайморданов
24
Быстров
10
Сазонов
9
Зырянов
4-1-3-1-1
12
Заболотный
15
Новиков
12
Панков
14
Фонтанелло
7
Данцев
92
Емельянов
9
Чантурия
8
Подоксенов
8
Павленко
16
Ставпец
13
Конате
11
Шайморданов
6
Печенкин
6
Печенкин
11
Шайморданов
8
Холодов
58
Крыжевских
58
Крыжевских
8
Холодов
16
Ставпец
34
Бугуи
34
Бугуи
16
Ставпец
8
Павленко
90
Щербаков
90
Щербаков
8
Павленко
9
Чантурия
7
Жуков
7
Жуков
9
Чантурия
Остались в запасе
Челябинск
Урал
72
Олег Новиков
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Владислав Дубровский
ОП
13
Илья Малышев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Узаков
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Владислав Дубровский
ОП
13
Илья Малышев
ЦФ
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Руслан Узаков
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Челябинск - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Челябинск
Урал
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
1
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Клуб Первой лиги уволил тренера после пропущенного гола от вратаря Селихова
28 октября
2
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+