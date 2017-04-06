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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 06 апреля 2017
Урал
06.04.2017, четверг, 17:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Рубин
13'
В. Ильин
58'
А. Новиков
31'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Урал - Рубин
87'
Желтая карточка
Р. Камболов
Замена
Д. Коробов
️️️️
Н. Димитров
82'
Желтая карточка
Д. Кулаков
81'
74'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Лестьенн
68'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Цакташ
ГОЛ! 2:1!
А. Новиков
Пас отдал
Н. Димитров
58'
46'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Р. Жемалетдинов
39'
Пенальти не реализован!
Жонатас
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Э. Бикфалви
35'
31'
ГОЛ! 1:1!
Жонатас
Пас отдал
М. Лестьенн
ГОЛ! 1:0!
В. Ильин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Заболотный
3
Меркулов
6
Балажиц
15
Новиков
15
Кулаков
10
Фидлер
92
Емельянов
10
Лунгу
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
26
Бауэр
90
Бурлак
3
Самбрано
3
Набиуллин
88
Камболов
10
Цакташ
16
Рочина
10
Жемалетдинов
9
Жонатас
17
Лестьенн
17
Димитров
7
Коробов
7
Коробов
17
Димитров
10
Бикфалви
10
Манучарян
10
Манучарян
10
Бикфалви
17
Лестьенн
61
Карадениз
61
Карадениз
17
Лестьенн
10
Цакташ
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Цакташ
10
Жемалетдинов
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Урал
Рубин
99
Никита Глушков
ЛВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
99
Никита Глушков
ЛВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Урал - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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