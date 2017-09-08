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    Павленко: «Когда начинал играть за «Спартак», мной интересовалась «Барселона»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко, ныне выступающий за «Урал», рассказал, что в его услугах была заинтересована «Барселона». При этом россиянин подчеркнул, что не стал бы уходить из московского клуба ради каталонцев.

    — О «Барселоне» говорили. Но это «инсайдерская информация». Когда за «Спартак» начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, «Барселона» интересовалась.

    — Никто из представителей клуба не говорил, что скауты едут посмотреть на вас в деле?

    — Раньше такого не было.

    — Вам было интересно перейти в «Барселону»?

    — Конечно, нет.

    — Неужели не хотели поиграть в Европе?

    — Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить.

    Источник: Известия

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    08.09.2017 01:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1168

      Argon 8 сентября 2017, 11:43

      Это он внукам своим будет сказки рассказывать ... , как его инопланетяне за свою галактику играть приглашали, но он остался в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 8 сентября 2017, 11:38

      Да, мега-потеря века для Барсы.....

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      Рейтинг: +99

      Волк Тряпошный. 8 сентября 2017, 11:27

      Так и уйдёт на пензию подающим надежду.

      5
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:02

      и всё ровно оказался не нужен Спартаку

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 8 сентября 2017, 10:51

      Нашими футболистами,за очень малыми исключениями,только и интересуются. Посмотрели,поинтересовались,и благополучно забыли. В академиях таких клубов как Барселона,половина пацанов ничуть не хуже.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 8 сентября 2017, 10:45

      хорошо, что чтит свою бывшую команду, но даже в то время ему далеко до Барсы!!! он бы там потерялся....

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 сентября 2017, 10:28

      Хорошо, что Барселона быстро разобралась.

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 8 сентября 2017, 10:26

      Какое величие.

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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 8 сентября 2017, 09:51

      А в этом комменте сочит уважение к Спартаку, клубу, который его воспитал. Так и в жизни дети всегда должны чтить родителей! Это пример для некоторых воспитанников Спартака...

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 8 сентября 2017, 09:50

      пизданул так пизданул

      1
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