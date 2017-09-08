Павленко: «Когда начинал играть за «Спартак», мной интересовалась «Барселона»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко, ныне выступающий за «Урал», рассказал, что в его услугах была заинтересована «Барселона». При этом россиянин подчеркнул, что не стал бы уходить из московского клуба ради каталонцев.

— О «Барселоне» говорили. Но это «инсайдерская информация». Когда за «Спартак» начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, «Барселона» интересовалась.

— Никто из представителей клуба не говорил, что скауты едут посмотреть на вас в деле?

— Раньше такого не было.

— Вам было интересно перейти в «Барселону»?

— Конечно, нет.

— Неужели не хотели поиграть в Европе?

— Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить.