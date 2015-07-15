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    Павленко продолжит карьеру в «Шиннике»

    Полузащитник владивостокского клуба «Луч-Энергия» Александр Павленко в ближайшее время станет футболистом ярославского «Шинника». Об этом поведал генеральный директор ярославцев Валерий Фролов. В скором времени футболист окажется в расположении команды. В течение летнего межсезонья Павленко прошел два сбора с пермским «Амкаром», но «аммиачные» не стали заключать контракт с футболистом.

    В 2007-м году, когда права на игрока принадлежали московскому «Спартаку», хавбек уже выступал в Ярославле на правах аренды.

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    Источник: Sportbox.ru

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    15.07.2015 07:36
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    Комментарии (11)
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    cegmzy
    1436937412
    Отличная новость
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    ДСА
    1436937729
    Его уровень.
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    eaguar
    1436937960
    Удачи .
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    Bearded man
    1436938637
    Вот и весь уровень Спартака, в свое время будущее всей команды возложили на такого бездаря.
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    sir_Alex
    1436939037
    Так и не раскрылся парень
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    Baisangur95reg
    1436939893
    И у нас играл !
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    luke-c1
    1436940254
    Травмы загубил. Хороший игрок был.
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    cska plus
    1436944463
    спартак не одного Павленко загубил!))
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    Masimobelini
    1436948149
    Если бы не узнал новость про трудоустройство Павленко,не спал бы всю ночь.:)
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    ologreds
    1694997611
    numo435719
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