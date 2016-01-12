Павленко отказался приехать на просмотр в «Окжетпес»

Футбольный агент Рустам Раджабов рассказал, что полузащитник «Шинника« Александр Павленко отказался приезжать на просмотр в казахстанский «Окжетпес«.

«Не думаю, что на данный момент возможен приезд в «Окжетпес» российских футболистов, так как наш бюджет ограничен. Был вариант подписать контракт с Александром Павленко на взаимовыгодных финансовых условиях.

Главный тренер хотел посмотреть, как он впишется в его тактические схемы, но Саша отказался приехать на просмотр, и в итоге такой вариант отпал. Что касается Сычева, то этот футболист тренерским штабом уже не рассматривается», — сказал Раджабов.

В нынешнем сезоне 30-летний Павленко провел за «Шинник» 14 матчей и забил 2 гола.