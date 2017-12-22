«Урал» расторг контракты с Павленко и Билоногом

Руководство «Урала» приняло решение о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Павленко. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Напомним, что 32-летний футболист выступал за екатеринбуржскую команду с 2016 года. За это время он провел 22 матча, в которых отдал одну передачу.

Кроме того, контракт по обоюдному согласию сторон расторгнут и с полузащитником Дмитрием Билоногом. Он выступал за «Урал» с 2015 года, проведя лишь три матча.