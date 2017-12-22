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    «Урал» расторг контракты с Павленко и Билоногом

    Руководство «Урала» приняло решение о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Павленко. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.

    Напомним, что 32-летний футболист выступал за екатеринбуржскую команду с 2016 года. За это время он провел 22 матча, в которых отдал одну передачу.

    Кроме того, контракт по обоюдному согласию сторон расторгнут и с полузащитником Дмитрием Билоногом. Он выступал за «Урал» с 2015 года, проведя лишь три матча.

    Источник: ФК «Урал»

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    22.12.2017 09:30
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    Комментарии (7)
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    Killer_King
    1513926393
    Сплавление балласта началось
    Ответить
    Igor Belousov
    1513927709
    место под неймара освобождают
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    Татарин за ЦСКА
    1513927871
    Павленко молодым был многообещающим талантом
    Ответить
    insider_retro
    1513930499
    Оптимизация расходов через оптимизация состава...
    Ответить
    x-x-x-x-x
    1513931547
    Так и не заиграл
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    OfaZavr
    1513934035
    Павленко вроде одно время нормально играл за Урал, но в в этом сезоне его совсем не выпускали,а Белонога вообще не видел в деле.
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    ologreds
    1694991688
    numo529942
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