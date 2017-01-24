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  • Павленко: «Было интересно сыграть с участником плей-офф Лиги Европы»

Павленко: «Было интересно сыграть с участником плей-офф Лиги Европы»

24 января 2017, 10:54
1

Полузащитник «Урала» Александр Павленко поделился впечатлениями от игры с «Астрой», в котором его команда уступила со счетом 2:4.

«В личном плане эту игру можно занести в актив. Но команда проиграла. Всегда хочется выиграть. С «Астрой» это сделать не получилось. Думаю, не хватило концентрации и внимания при стандартных эпизодах. Впереди целый месяц. Это хороший срок, для того, чтобы поднабрать форму и быть полностью готовым к началу второй части сезона.

Ощущалось, что «Астра» – это серьезный соперник. Было интересно сыграть с участником плей-офф Лиги Европы.

Выходил на поле с позитивными эмоциями. Был настроен на победу. Хоть, это была и товарищеская встреча, но все равно нужно было себя проявлять. Нужно доказывать свою состоятельность, завоевывать место в основном составе.

Условия на сборах? Все нравится. Хорошая гостиница, отличное питание. Тренировочное поле хорошего качества. Находится недалеко от гостиницы. Меня все здесь устраивает», – рассказал Павленко.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 12 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился желтой карточкой.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Павленко Александр
Комментарии (1)
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Bisikleta
1485247384
Фигня какая то.. Когда нажимаешь на ссылку "Александр Павленко" переходит на какого то другого Павленко) который давно завершил карьеру
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