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    Павленко: «Было интересно сыграть с участником плей-офф Лиги Европы»

    Полузащитник «Урала» Александр Павленко поделился впечатлениями от игры с «Астрой», в котором его команда уступила со счетом 2:4.

    «В личном плане эту игру можно занести в актив. Но команда проиграла. Всегда хочется выиграть. С «Астрой» это сделать не получилось. Думаю, не хватило концентрации и внимания при стандартных эпизодах. Впереди целый месяц. Это хороший срок, для того, чтобы поднабрать форму и быть полностью готовым к началу второй части сезона.

    Ощущалось, что «Астра» – это серьезный соперник. Было интересно сыграть с участником плей-офф Лиги Европы.

    Выходил на поле с позитивными эмоциями. Был настроен на победу. Хоть, это была и товарищеская встреча, но все равно нужно было себя проявлять. Нужно доказывать свою состоятельность, завоевывать место в основном составе.

    Условия на сборах? Все нравится. Хорошая гостиница, отличное питание. Тренировочное поле хорошего качества. Находится недалеко от гостиницы. Меня все здесь устраивает», – рассказал Павленко.

    В текущем сезоне 32-летний футболист провел 12 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился желтой карточкой.

    Источник: ФК «Урал»

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    24.01.2017 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 24 января 2017, 11:43

      Фигня какая то.. Когда нажимаешь на ссылку "Александр Павленко" переходит на какого то другого Павленко) который давно завершил карьеру

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