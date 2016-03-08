Павленко отказался перейти в тульский «Арсенал»

Полузащитник «Шинника» Александр Павленко рассказал, что в зимнее трансферное окно у него было предложение от тульского «Арсенала».

«Думаю, что вряд ли сейчас покину ряды «Шинника». До мая месяца обязательно буду играть в Ярославле. Тульский «Арсенал», действительно, проявлял ко мне интерес. Разговаривал с руководством ярославского «Шинника», которое попросило меня доработать свой контракт до его окончания.

На правах капитана команды, и наверное, все-таки лидера, в той ситуации, когда любая боевая единица на вес золота, я понимал, что могу подвести всех: город, область, команду, тренерский штаб, болельщиков. Я не мог пойти на этот шаг, поскольку у меня есть определенные взгляды и личные амбиции. Финансовый вопрос отошел на второй план. В Ярославле остался чисто по человеческим отношениям», – сказал Паленко.

31-летний Павленко выступает за «Шинник» с 2015 года, провел за клуб 14 матчей и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до лета этого года.