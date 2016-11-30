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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 30 ноября 2016
Урал
30.11.2016, среда, 17:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
38'
Ч. Лунгу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ростов
Замена
С. Подоксенов
️️️️
Д. Коробов
90'
+3
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Новиков
87'
72'
Замена
М. Думбия
️️️️
Х. Байрамян
Замена
М. Меркулов
️️️️
Ч. Лунгу
60'
55'
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
Ч. Лунгу
39'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Лунгу
Пас отдал
А. Данцев
38'
29'
Желтая карточка
А. Препелицэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
3-3-2-1-1
12
Заболотный
15
Новиков
14
Фонтанелло
6
Динга
7
Данцев
10
Фидлер
15
Кулаков
8
Павленко
10
Лунгу
7
Коробов
10
Павлюченко
4-1-3-1-1
30
Медведев
43
Терентьев
18
Гуйе
13
Гранат
30
Кудряшов
28
Препелицэ
88
Киреев
6
Эзатолахи
10
Григорьев
19
Байрамян
11
Бухаров
10
Лунгу
3
Меркулов
3
Меркулов
10
Лунгу
7
Коробов
8
Подоксенов
8
Подоксенов
7
Коробов
15
Новиков
16
Ставпец
16
Ставпец
15
Новиков
19
Байрамян
7
Думбия
7
Думбия
19
Байрамян
Остались в запасе
Урал
Ростов
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
33
Валерий Ярошенко
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Урал - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш Футбол
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