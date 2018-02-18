Экс-форвард «Урала» Лунгу близок к возвращению в Россию

Бывший нападающий «Урала» Чисамба Лунгу, ныне выступающий за турецкий «Аланьяспор», близок к возвращению в РФПЛ. Об этом сообщил агент футболиста Валерий Оганесян.

«Мы работаем, время покажет. 23 февраля трансферное окно в России закрывается, все в эти дни и решится. Мы хотим, чтобы Чисамба вернулся в Россию. Будем очень рады, если это случится в это окно.

«Урал» не единственная команда, которая интересуется им из РФПЛ. Шансы на возвращение в Россию велики, но вот какая это будет команда, пока непонятно», — сказал агент.