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    Экс-форвард «Урала» Лунгу близок к возвращению в Россию

    Бывший нападающий «Урала» Чисамба Лунгу, ныне выступающий за турецкий «Аланьяспор», близок к возвращению в РФПЛ. Об этом сообщил агент футболиста Валерий Оганесян.

    «Мы работаем, время покажет. 23 февраля трансферное окно в России закрывается, все в эти дни и решится. Мы хотим, чтобы Чисамба вернулся в Россию. Будем очень рады, если это случится в это окно.

    «Урал» не единственная команда, которая интересуется им из РФПЛ. Шансы на возвращение в Россию велики, но вот какая это будет команда, пока непонятно», — сказал агент.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2018 20:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 18 февраля 2018, 21:42

      13 матчей 0 голов...супер нап!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 18 февраля 2018, 20:40

      Тосно им интересуется

      2
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