Новичок «Спартака» Сакала: «На переезд в Россию меня вдохновил Лунгу»

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, недавно оформивший переход в «Спартак», заявил, что на переезд в Россию его вдохновил полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу.

«Я с ним общался, он вдохновил меня перейти в «Спартак». Рассказал, что это сильная команда, что у них в составе отличные игроки. Лунгу объяснил, что «Спартак» — один из лучших клубов в России, так что мне нужно выступать на таком уровне. Спартаковский дух? Да, мне уже рассказали об этом. Это команда, которая всегда выигрывает. Игроки всегда настроены только на победу. Мне кажется, в этом и есть спартаковский дух», – сказал игрок.

19-летний замбиец будет выступать за «Спартак-2».