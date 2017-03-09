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    Новичок «Спартака» Сакала: «На переезд в Россию меня вдохновил Лунгу»

    Замбийский нападающий Фэшн Сакала, недавно оформивший переход в «Спартак», заявил, что на переезд в Россию его вдохновил полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу.

    «Я с ним общался, он вдохновил меня перейти в «Спартак». Рассказал, что это сильная команда, что у них в составе отличные игроки. Лунгу объяснил, что «Спартак» — один из лучших клубов в России, так что мне нужно выступать на таком уровне. Спартаковский дух? Да, мне уже рассказали об этом. Это команда, которая всегда выигрывает. Игроки всегда настроены только на победу. Мне кажется, в этом и есть спартаковский дух», – сказал игрок.

    19-летний замбиец будет выступать за «Спартак-2».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2017 00:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 марта 2017, 14:45

      Ну, дай Бог ему не загрустить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 9 марта 2017, 06:54

      Дорасти до основы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 9 марта 2017, 03:09


      Фэшн из май профешн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 9 марта 2017, 02:02

      Чисамба неплох
      .

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 9 марта 2017, 00:15

      ну удачи!!!

      1
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