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  • Новичок «Спартака» Сакала: «На переезд в Россию меня вдохновил Лунгу»

Новичок «Спартака» Сакала: «На переезд в Россию меня вдохновил Лунгу»

9 марта 2017, 00:09
7

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, недавно оформивший переход в «Спартак», заявил, что на переезд в Россию его вдохновил полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу.

«Я с ним общался, он вдохновил меня перейти в «Спартак». Рассказал, что это сильная команда, что у них в составе отличные игроки. Лунгу объяснил, что «Спартак» — один из лучших клубов в России, так что мне нужно выступать на таком уровне. Спартаковский дух? Да, мне уже рассказали об этом. Это команда, которая всегда выигрывает. Игроки всегда настроены только на победу. Мне кажется, в этом и есть спартаковский дух», – сказал игрок.

19-летний замбиец будет выступать за «Спартак-2».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Лунгу Чисамба
Комментарии (7)
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GeorgeXIII
1489007748
ну удачи!!!
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VVM1964
1489009721
ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ДОРОСТИ ДО УРОВНЯ ЛИДЕРА СПАРТАКА ОСНОВНОГО СОСТАВА .
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Робинзон
1489014166
Чисамба неплох .
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Gold of Spartak
1489018181
Фэшн из май профешн
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a_who
1489031693
Дорасти до основы !
Ответить
momwig_
1489059930
Ну, дай Бог ему не загрустить...
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