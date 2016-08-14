Лунгу: «Одна ошибка и вся работа в матче с ЦСКА прошла даром»

Полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу заявил, что команда в матче с ЦСКА (0:1) в рамках 3-го тура РФПЛ потеряла концентрацию в самой концовке встречи.

«Мы играли хорошо, но в концовке потеряли концентрацию, когда за 10 секунд до конца допустили ошибку во время углового, поэтому не могу сказать, что я доволен игрой, очень разочарована вся команда. Из-за досадной ошибки вся работа прошла даром.

У нас есть слабые моменты, которые нужно улучшить. Думаю, до сентябрьского перерыва мы сможем улучшить свою игру», – отметил Лунгу.