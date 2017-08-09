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Чисамба Лунгу
Статистика
Чисамба Лунгу - статистика
Завершил карьеру
31 января 1991 (35)
#10 | Нападающий
178 см | 68 кг
Замбия | Грузия
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Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Кубок Африканских Наций 2013
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
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Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
1 : 1
09.08.2017
Зенит
59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
1 : 1
06.08.2017
Урал
57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1 : 1
29.07.2017
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0 : 1
23.07.2017
Урал
1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
1 : 1
15.07.2017
Ростов
1' - 90'
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