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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 09 августа 2017
Урал
09.08.2017, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
35'
Э. Бикфалви
60'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
88'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Л. Паредес
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Ильин
84'
79'
Замена
А. Дзюба
️️️️
С. Дриусси
77'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
В. Ильин
77'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Р. Емельянов
74'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
С. Дриусси
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
М. Григорьев
59'
46'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Н. Димитров
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Балажиц
33
Ароян
15
Кулаков
10
Фидлер
92
Емельянов
10
Григорьев
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-1-2-2-1
99
Лунев
43
Терентьев
13
Нету
2
Маммана
4
Кришито
5
Паредес
14
Кузяев
27
Шатов
21
Ерохин
9
Дриусси
9
Кокорин
92
Емельянов
40
Бавин
40
Бавин
92
Емельянов
10
Григорьев
10
Лунгу
10
Лунгу
10
Григорьев
98
Ильин
97
Портнягин
97
Портнягин
98
Ильин
5
Паредес
18
Жирков
18
Жирков
5
Паредес
27
Шатов
5
Краневиттер
5
Краневиттер
27
Шатов
9
Дриусси
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Дриусси
Остались в запасе
Урал
Зенит
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Урал - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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