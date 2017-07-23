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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 23 июля 2017
Динамо
23.07.2017, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Урал
89'
Г. Чантурия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Урал
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Бавин
89'
ГОЛ! 0:1!
Г. Чантурия
Пас отдал
Д. Кулаков
86'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
М. Григорьев
79'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Ионов
78'
57'
Желтая карточка
М. Меркулов
Замена
Вандерсон
️️️️
Ф. Бечирай
51'
Замена
А. Сапета
️️️️
С. Соу
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
32
Терехов
8
Хольмен
44
Шунич
34
Козлов
27
Соу
23
Соснин
21
Зотов
11
Ионов
8
Панченко
9
Бечирай
4-2-3-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
33
Ароян
3
Меркулов
92
Емельянов
10
Фидлер
17
Димитров
10
Лунгу
10
Григорьев
10
Бикфалви
27
Соу
41
Сапета
41
Сапета
27
Соу
9
Бечирай
14
Вандерсон
14
Вандерсон
9
Бечирай
11
Ионов
48
Луценко
48
Луценко
11
Ионов
10
Григорьев
40
Бавин
40
Бавин
10
Григорьев
10
Лунгу
9
Чантурия
9
Чантурия
10
Лунгу
Остались в запасе
Динамо
Урал
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Динамо - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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