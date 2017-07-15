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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 15 июля 2017
Урал
15.07.2017, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
41'
Н. Димитров (П)
60'
А. Гацкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ростов
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ставпец
87'
Замена
М. Меркулов
️️️️
А. Данцев
76'
73'
Желтая карточка
А. Юсупов
73'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Зуев
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Гацкан
Пас отдал
Т. Калачев
49'
Желтая карточка
В. Устинов
45'
+4
Замена
М. Бобен
️️️️
С. Ингасон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Димитров
41'
15'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-3-2
31
Годзюр
7
Данцев
6
Динга
6
Балажиц
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Лунгу
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
16
Ставпец
4-1-2-2-1
31
Абаев
19
Устинов
32
Мевля
15
Ингасон
16
Вилюш
8
Гацкан
2
Калачев
4
Юсупов
19
Байрамян
17
Зуев
11
Бухаров
7
Данцев
3
Меркулов
3
Меркулов
7
Данцев
16
Ставпец
10
Юсупов
10
Юсупов
16
Ставпец
15
Ингасон
5
Бобен
5
Бобен
15
Ингасон
17
Зуев
7
Думбия
7
Думбия
17
Зуев
11
Бухаров
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Бухаров
Остались в запасе
Урал
Ростов
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Щербаков
ПВ
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Евгений Гошев
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Павел Могилевец
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Щербаков
ПВ
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Павел Могилевец
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Урал - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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