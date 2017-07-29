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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Уфа
Урал - Уфа: обзор матча 29 июля 2017
Урал
29.07.2017, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
88'
Д. Табидзе (АГ)
17'
С. Игбун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Уфа
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Табидзе
88'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Р. Емельянов
80'
Желтая карточка
Р. Емельянов
79'
78'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Фатай
74'
Замена
И. Безденежных
️️️️
И. Пауревич
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Н. Димитров
74'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Фидлер
64'
Желтая карточка
В. Ароян
47'
23'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Д. Тумасян
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Игбун
Пас отдал
И. Пауревич
7'
Желтая карточка
Д. Тумасян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-2-3-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Балажиц
33
Ароян
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Григорьев
10
Лунгу
17
Димитров
10
Бикфалви
3-5-2
31
Беленов
3
Аликин
5
Табидзе
34
Тумасян
89
Стоцкий
55
Карп
13
Засеев
29
Пауревич
5
Йокич
44
Игбун
7
Фатай
92
Емельянов
40
Бавин
40
Бавин
92
Емельянов
17
Димитров
9
Чантурия
9
Чантурия
17
Димитров
10
Фидлер
98
Ильин
98
Ильин
10
Фидлер
7
Фатай
8
Сысуев
8
Сысуев
7
Фатай
34
Тумасян
27
Живоглядов
27
Живоглядов
34
Тумасян
29
Пауревич
87
Безденежных
87
Безденежных
29
Пауревич
Остались в запасе
Урал
Уфа
90
Александр Щербаков
ПВ
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Никита Глушков
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Никита Глушков
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Урал - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Резервный судья:
Олег Соколов (Воронеж)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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