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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 06 августа 2017
Краснодар
06.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Урал
90+5'
А. Гранквист (П)
15'
В. Ароян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гранквист
90'
+5
86'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Э. Бикфалви
78'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Р. Емельянов
Замена
М. Сулейманов
️️️️
П. Мамаев
77'
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Рамирес
62'
57'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
М. Григорьев
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Подберезкин
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Ароян
Пас отдал
Н. Димитров
12'
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
94
Вандерсон
РФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-1-4-1
88
Синицын
2
Рамирес
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
92
Подберезкин
18
Газинский
7
Классон
4-2-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
6
Балажиц
3
Меркулов
92
Емельянов
10
Фидлер
17
Димитров
10
Григорьев
10
Бикфалви
98
Ильин
92
Подберезкин
10
Перейра
10
Перейра
92
Подберезкин
10
Мамаев
93
Сулейманов
93
Сулейманов
10
Мамаев
2
Рамирес
94
Вандерсон
94
Вандерсон
2
Рамирес
92
Емельянов
40
Бавин
40
Бавин
92
Емельянов
10
Бикфалви
9
Чантурия
9
Чантурия
10
Бикфалви
10
Григорьев
10
Лунгу
10
Лунгу
10
Григорьев
Остались в запасе
Краснодар
Урал
23
Михайло Ристич
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Краснодар - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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