РФПЛ. «Урал» и «Крылья Советов» поделили очки

В матче 11-го тура РФПЛ «Урал» и «Крылья Советов» не смогли выявить победителя, сыграв вничью.
Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:1) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Лунгу, 26; 1:1 – Цаллагов, 43.
Урал: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Фидлер (Емельянов, 76), Сапета, Асеведо, Подберезкин (Ставпец, 46), Лунгу, Гогниев (Дорожкин, 83).
Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Симайс, Бато (Ятченко, 46), Родич (Концедалов, 80), Габулов, Драгун, Померко, Чочиев (Садик, 88).
Предупреждения: Кулаков, 69; Цаллагов, 69; Габулов, 90+3.
Судья: Кирилл Левников.