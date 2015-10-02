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    РФПЛ. «Урал» и «Крылья Советов» поделили очки

    В матче 11-го тура РФПЛ «Урал» и «Крылья Советов» не смогли выявить победителя, сыграв вничью.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Лунгу, 26; 1:1 – Цаллагов, 43.

    Урал: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Фидлер (Емельянов, 76), Сапета, Асеведо, Подберезкин (Ставпец, 46), Лунгу, Гогниев (Дорожкин, 83).

    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Симайс, Бато (Ятченко, 46), Родич (Концедалов, 80), Габулов, Драгун, Померко, Чочиев (Садик, 88).

    Предупреждения: Кулаков, 69; Цаллагов, 69; Габулов, 90+3.

    Судья: Кирилл Левников.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 18:54
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    Комментарии (5)
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    Нигелист
    1443801977
    Самара была ближе выигрышу чем Урал.
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    HardPony
    1443802308
    цалагова в сборную
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    taben
    1443805997
    Это нас абсолютно устраивает! Молодцы!
    Ответить
    sir_Alex
    1443808787
    Боевая ничья
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    ologreds
    1694997060
    numo444181
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