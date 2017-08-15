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    Лунгу перейдет из «Урала» в «Аланьяспор»

    Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу в ближайшее время пройдет медицинский осмотр в «Аланьяспоре» и перейдет в турецкий клуб. Об этом заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    «Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение. В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба «Аланьяспор». Детали возможного перехода будем согласовывать», – сказал Иванов.

    В составе «Урала» Лунгу выступает с 2010 года.

    Источник: ТАСС

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    15.08.2017 15:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 16:41

      Чесамба молодец, но в Урале, с приходом Тарханова, много наших молодых хорошо заиграло. Ильин, Бавин и др. Вчера нормально отыгрались из полного аута.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 августа 2017, 16:10

      Жаль конечно , знаковая фигура для Урала . Но... всей подноготной не знаешь , сложно комментировать .

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 августа 2017, 15:59

      за миллион евро отпускают лидера команды последних 7 лет, чемпиона африки, в возрасте 26, с ценой по трансфермаркету 2,5 млн. евро в турецкий середняк. браво, блестящий менеджмент гриши иванова.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Chesn0k 15 августа 2017, 16:42

      Поощрили мужика, столько лет клубу отдал! Зенит Даню вообще бесплатно отпустил.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > prezent2017 15 августа 2017, 16:57

      в 34 года после 3х крестов кому данни платно нужен?)

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 августа 2017, 15:23

      эх сынок...

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