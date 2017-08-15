Лунгу перейдет из «Урала» в «Аланьяспор»

Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу в ближайшее время пройдет медицинский осмотр в «Аланьяспоре» и перейдет в турецкий клуб. Об этом заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение. В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба «Аланьяспор». Детали возможного перехода будем согласовывать», – сказал Иванов.

В составе «Урала» Лунгу выступает с 2010 года.