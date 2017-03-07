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    Игрок «Урала» Лунгу с сотрудниками ДПС поздравил жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем

    Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу вместе с сотрудниками ДПС поздравил жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем. Отметим, что в подобном мероприятии 26-летний замбиец принимал участие впервые.

    «В преддверии Международного женского дня сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга по традиции останавливали автомобили, которыми управляют представительницы прекрасного пола. Вместо штрафов их ждал приятный сюрприз – инспекторы вместе с нападающим футбольного клуба «Урал» Чисамбой Лунгу поздравляли девушек-водителей с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику», – говорится в сообщении.

    Источник: Twitter

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    07.03.2017 15:13
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 марта 2017, 11:15

      по красоте)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 8 марта 2017, 07:16

      Чиса вообще парень движушный :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      тайлер77 7 марта 2017, 21:30

      двойной стресс для водителей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 7 марта 2017, 16:10

      Молодец!!!

      1
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