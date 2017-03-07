Игрок «Урала» Лунгу с сотрудниками ДПС поздравил жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем

Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу вместе с сотрудниками ДПС поздравил жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем. Отметим, что в подобном мероприятии 26-летний замбиец принимал участие впервые.

«В преддверии Международного женского дня сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга по традиции останавливали автомобили, которыми управляют представительницы прекрасного пола. Вместо штрафов их ждал приятный сюрприз – инспекторы вместе с нападающим футбольного клуба «Урал» Чисамбой Лунгу поздравляли девушек-водителей с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику», – говорится в сообщении.