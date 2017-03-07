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  • Игрок «Урала» Лунгу с сотрудниками ДПС поздравил жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем

Игрок «Урала» Лунгу с сотрудниками ДПС поздравил жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем

7 марта 2017, 15:13
4

Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу вместе с сотрудниками ДПС поздравил жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем. Отметим, что в подобном мероприятии 26-летний замбиец принимал участие впервые.

«В преддверии Международного женского дня сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга по традиции останавливали автомобили, которыми управляют представительницы прекрасного пола. Вместо штрафов их ждал приятный сюрприз – инспекторы вместе с нападающим футбольного клуба «Урал» Чисамбой Лунгу поздравляли девушек-водителей с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику», – говорится в сообщении.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Урал Лунгу Чисамба
Комментарии (4)
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STALKER27
1488892241
Молодец!!!
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тайлер77
1488911423
двойной стресс для водителей
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Karpathian
1488946590
Чиса вообще парень движушный :)
Ответить
овертайм
1488960946
по красоте)
Ответить
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