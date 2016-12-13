Тарханов опроверг слухи о переходе Лунгу в ЦСКА

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что нападающий Чисамба Лунгу не намерен покидать клуб. По словам специалиста, у 25-летнего игрока контракт еще на полтора года. Ранее сообщалось, что замбиец может сменить екатеринбуржцев на ЦСКА.

– Правда ли, что защитник вашей команды Пабло Фонтанелло может перейти в ЦСКА?

– У него заканчивается контракт. Пока неизвестно, будет ли футболист его продлевать. Сейчас Пабло находится в отпуске.

– А что скажете о Лунгу, которого тоже отправляют в ряды армейцев? Правда ли это?

– Нет, конечно. У Чисамбы контракт до 2018 года.