Лунгу: «После третьего гола в матче с «Тереком» я попросил замену и покинул поле»

Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу признался, что ему показались странными голы, влетавшие в сетку ворот его команды в матче 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). В той игре екатеринбуржцы открыли счет, однако во втором тайме пропустили четыре мяча. У РФС подобный ход матча вызвал подозрение, в результате чего была собрана комиссия для определения договорного характера встречи, однако после проведенного расследования было установлено, что поединок все-таки договорным не был.

– Что скажете о матче против «Терека»?

– Мы начали неплохо, забили. Но потом наши парни потеряли концентрацию.

– Почему?

– В этом весь вопрос, я тоже им задавался. Во время матча я чуть не подрался с Фонтанелло, когда он отдал мяч назад Арапову. На него наскочил нападающий – и гол. Я пытался поговорить с Араповым, но он не понимает по-английски, и я просто что-то кричал. Ко мне подошел Фонтанелло: «Полегче». «Такая глупая ошибка, а мне надо полегче?» Мы играем не для себя, а для болельщиков и семей. Мы играем в футбол за зарплату, и когда у нас не получается, у людей появляются вопросы.

– Кого вам хотелось ударить после второго, третьего и четвертого голов «Терека»?

– После первого гола я пришел в ярость. После второго – начал спрашивать сам себя: «Что происходит?» После третьего я попросил о замене и ушел с поля. Я честен с командой, тренером, болельщиками, а главное – с собой.

– Игра с «Тереком» была честной?

– Разные бывают игры. Например, как с «Краснодаром», когда мы пропускали, но пропускали настоящие голы, и боролись. В матче с «Тереком» я увидел странные голы.

– Что было после игры?

– Я час просидел в раздевалке после того, как все разъехались по домам. Думал: «Что пошло не так?» – и не находил ответа. Работники стадиона пришли закрывать раздевалки и увидели меня: «Ты чего тут делаешь?» Я не смог ответить. Вышел со стадиона, встретил нескольких фанатов, которые сказали мне: «Надо работать, все будет нормально». Но мне все равно было стыдно.

– Что вы сказали партнерам по команде?

– У меня не было слов. Лучшим для меня в тот момент было молчать, иначе бы я с кем-то подрался. Я бы не смог ничего спросить спокойно, только кричал бы.

– Матч с «Тереком» не одному вам показался странным. Почему вы все еще в «Урале»?

– Я не могу принимать таких решений самостоятельно. Предположим, я скажу, что хочу перейти в «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», уехать в Англию – а такая возможность есть. Но есть ведь контракт с «Уралом». Я хочу честно отработать его, чтобы мне было не стыдно перед президентом.