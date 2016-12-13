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  • Лунгу: «После третьего гола в матче с «Тереком» я попросил замену и покинул поле»

Лунгу: «После третьего гола в матче с «Тереком» я попросил замену и покинул поле»

13 декабря 2016, 16:59
11

Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу признался, что ему показались странными голы, влетавшие в сетку ворот его команды в матче 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). В той игре екатеринбуржцы открыли счет, однако во втором тайме пропустили четыре мяча. У РФС подобный ход матча вызвал подозрение, в результате чего была собрана комиссия для определения договорного характера встречи, однако после проведенного расследования было установлено, что поединок все-таки договорным не был.

– Что скажете о матче против «Терека»?

– Мы начали неплохо, забили. Но потом наши парни потеряли концентрацию.

– Почему?

– В этом весь вопрос, я тоже им задавался. Во время матча я чуть не подрался с Фонтанелло, когда он отдал мяч назад Арапову. На него наскочил нападающий – и гол. Я пытался поговорить с Араповым, но он не понимает по-английски, и я просто что-то кричал. Ко мне подошел Фонтанелло: «Полегче». «Такая глупая ошибка, а мне надо полегче?» Мы играем не для себя, а для болельщиков и семей. Мы играем в футбол за зарплату, и когда у нас не получается, у людей появляются вопросы.

– Кого вам хотелось ударить после второго, третьего и четвертого голов «Терека»?

– После первого гола я пришел в ярость. После второго – начал спрашивать сам себя: «Что происходит?» После третьего я попросил о замене и ушел с поля. Я честен с командой, тренером, болельщиками, а главное – с собой.

– Игра с «Тереком» была честной?

– Разные бывают игры. Например, как с «Краснодаром», когда мы пропускали, но пропускали настоящие голы, и боролись. В матче с «Тереком» я увидел странные голы.

– Что было после игры?

– Я час просидел в раздевалке после того, как все разъехались по домам. Думал: «Что пошло не так?» – и не находил ответа. Работники стадиона пришли закрывать раздевалки и увидели меня: «Ты чего тут делаешь?» Я не смог ответить. Вышел со стадиона, встретил нескольких фанатов, которые сказали мне: «Надо работать, все будет нормально». Но мне все равно было стыдно.

– Что вы сказали партнерам по команде?

– У меня не было слов. Лучшим для меня в тот момент было молчать, иначе бы я с кем-то подрался. Я бы не смог ничего спросить спокойно, только кричал бы.

– Матч с «Тереком» не одному вам показался странным. Почему вы все еще в «Урале»?

– Я не могу принимать таких решений самостоятельно. Предположим, я скажу, что хочу перейти в «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», уехать в Англию – а такая возможность есть. Но есть ведь контракт с «Уралом». Я хочу честно отработать его, чтобы мне было не стыдно перед президентом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Лунгу Чисамба
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VGreen
1481638462
ооо. ничего себе бомба. походу, парень в межсезонье покинет "Урал" - либо сам на это напрашивается, либо его "попросят". а так, честно и смело конечно, красавчик.
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fon_der_tan
1481638855
Вот он всегда нравился! И ролик его про расизм с бананом, честный, самокритичный с юмором, хороший парень, и отдается всегда на 100 %
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4agaaa
1481639085
Благодарим за честность!
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ivanthebest
1481639793
Честно, даже после этого интервью его зауважал... Не то чтобы раньше, негативно к нему относился, просто было как-то параллельно... Но, такая честность и открытость очень дорогого нынче стоят.
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Фан666
1481645757
Такая откровенность в России не приветствуется. Сгноят во втором круге на банке
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Кирилл_18
1481647693
Чиса, в ЕКБ тебя любят, ты лучший! но по ходу пришло время сваливать, видишь, ты сам понял, что в руководстве твари!
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Тазит
1481650341
Ему в политику нужно...
Ответить
ДЖУZ
1481655058
А дальше проигрывали с крупным счётом, ничего странно не показалось?)))
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yorgenbarenz
1481694756
Позорище! Африканец видит договорняк,а слуги мутковские-нет !
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овертайм
1481700874
команда разваливается... слава грише иванову!
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