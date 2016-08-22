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«Урал» продлил контракт с Лунгу

22 августа 2016, 15:16
5

«Урал» объявил о продлении контракта с нападающим Чисамба Лунгу. 25-летний футболист подписал с екатеринбургским клубом новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2017/18.

«В следующем году у меня бы заканчивался контракт с «Уралом», и уже сейчас начались не очень приятные для меня разговоры: очень много людей звонили и говорили, чтобы я ни в коем случае не подписывал новый контракт с клубом, поскольку в декабре мне поступят горы предложений. Но я подписал новый контракт с «Уралом», чтобы, даже если и появится какое-то предложение от другой команды, то переговоры бы шли через «Урал».

Я бы не хотел в декабре начинать эти разговоры и покидать команду просто так, свободным агентом. Я хочу, чтобы в случае моего ухода и «Урал» получил что-то за меня. Мне не безразличен этот клуб. Он для меня все. «Урал» привел меня в большой футбол, помог сделать мне имя, здесь верят в меня на протяжении шести лет, что я нахожусь в России. Это касается и всего клуба, и лично президента – Григория Викторовича. Поэтому я хочу быть честным до конца и продолжать выступать в Екатеринбурге, но даже если моя карьера и продолжится в другом месте, то я хочу, чтобы все переговоры проходили через клуб «Урал», – сказал Лунгу.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Лунгу Чисамба
Комментарии (5)
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Алексей1988
1471873390
Урал классно относится к своим футболистам. И футболисты отвечают тем же! Молодцы. Приятно читать такие интервью.
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Karpathian
1471877439
Чиса свой в доску уже)))) его иногда можно в гринвиче встретить, кстати)))
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Alek7183
1471923793
Очень хорошо что пере подписали, а то всё отдавали и отдавали.
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Chesn0k
1471948740
Чиса, красавчик! Образцовое отношение.
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alexis02lion
1471950456
Вот нормальные отношения. Не как в Кубани. И футболист не думает как бы себе получше контракт выбить, а чтоб и клубу что-то было в котором он вырос и получил практику после его возможного ухода. Если бы так везде относились то и не было бы ни лимита, ни скандалов между тренерами и игроками.
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