«Урал» продлил контракт с Лунгу

«Урал» объявил о продлении контракта с нападающим Чисамба Лунгу. 25-летний футболист подписал с екатеринбургским клубом новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2017/18.

«В следующем году у меня бы заканчивался контракт с «Уралом», и уже сейчас начались не очень приятные для меня разговоры: очень много людей звонили и говорили, чтобы я ни в коем случае не подписывал новый контракт с клубом, поскольку в декабре мне поступят горы предложений. Но я подписал новый контракт с «Уралом», чтобы, даже если и появится какое-то предложение от другой команды, то переговоры бы шли через «Урал».

Я бы не хотел в декабре начинать эти разговоры и покидать команду просто так, свободным агентом. Я хочу, чтобы в случае моего ухода и «Урал» получил что-то за меня. Мне не безразличен этот клуб. Он для меня все. «Урал» привел меня в большой футбол, помог сделать мне имя, здесь верят в меня на протяжении шести лет, что я нахожусь в России. Это касается и всего клуба, и лично президента – Григория Викторовича. Поэтому я хочу быть честным до конца и продолжать выступать в Екатеринбурге, но даже если моя карьера и продолжится в другом месте, то я хочу, чтобы все переговоры проходили через клуб «Урал», – сказал Лунгу.