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РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)

15 августа, 18:13
28

ЦСКА обыграл «Факел» со счетом 1:0 в матче 4-го тура РПЛ.

Игра прошла на «ВЭБ Арене» в Москве. Единственный мяч забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, реализовавший пенальти на 71-й минуте.

Главный арбитр Инал Танашев отменил несколько голов: два мяча гостей и один мяч армейцев в первом тайме из-за офсайдов, а также еще один мяч «Факела» во втором тайме.

После четырех туров ЦСКА набрал восемь очков и идет вторым в турнирной таблице. «Факел» с одним очком занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 22 августа, а «Факел» в тот же день встретится с «Оренбургом».

Россия. Премьер-лига. 4 тур
ЦСКА - Факел - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - И. Обляков, 71 (с пенальти).
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ЦСКА
Факел
Владислав Тороп
0%
Мойзес
0%
Данил Круговой
0%
Жоао Виктор
0%
Кирилл Данилов
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Милан Гайич
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Иван Обляков
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Матеус Алвес
0%
Матия Попович
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел ЦСКА
Комментарии (28)
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Mirak92
1786806837
Команды первой лиги. Данилов молодец!
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bratskij
1786806899
Господи, как же стыдно за эту конеферму с бестолковым пастухом.
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Интерес
1786806907
Поздравляю болельщиков ЦСКА со скучной победой, через невыразительный пенальти.
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Айболид
1786806921
Истерик секты не будет ,этож не Зенит .
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рылы
1786806989
календарь коней: цска-балтика цска-крылья локо-цска цска-ростов цска-факел цска-акрон цска-локо 7 матчей в москве подряд. рекорд на все времена! что с ними будет, когда придётся гонять на выезды, если даже дома они дохлые с аутсайдерами? и прикиньте, как истошно визжали бы хряки, если бы такой календарь выписали зениту? а тут всё норм, это же другое 😄
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Император 1
1786807077
Поздравляю с победой, хотя игры у ЦСКА никакой. Пенальти, конечно, странный, но по правилам.
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paracetamol
1786807267
Тянут дохлых кляч, тянут. С Балтикой 2 гола отменили, сегодня аж три! Ну два, ладно, спорные, но во втором игрок Факела вообще мяча не касался. Мешал, говорят, потому лошарик голевой пас на Юргинова отдал. Совесть-то есть у ВАР? Ну и пен на симуляции. Позор!
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САДЫЧОК
1786807274
Этот Игдисамов просто физрук. Полузащиты нет вообще.Лусиано в защите отрабатывал лучше, чем Данилов, который терял свою позицию, но он молодой и всё будет у него норм. Так же Обляков-это просто ужас бегал там, где хочет и везде бесполезно.Круговой всё время куда то бьёт. не понятно куда?! У тебя рядом бежит Лусиано , так отдай на ход ему! Ни одного паса до Лусиано не дошло.Так не должна команда играть.Выходит Глебов на три минуты и типа тренер распиаренный Кафанов обьясняет ему на 5 страницах что то.Неужели не видно, что этот чел просто так отбывает номер в команде!
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CSKA57
1786807546
Стыдоба! Никакой радости от такой победы...
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shurik45
1786807626
Армейцам нужен другой тренер
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