РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)

ЦСКА обыграл «Факел» со счетом 1:0 в матче 4-го тура РПЛ.
Игра прошла на «ВЭБ Арене» в Москве. Единственный мяч забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, реализовавший пенальти на 71-й минуте.
Главный арбитр Инал Танашев отменил несколько голов: два мяча гостей и один мяч армейцев в первом тайме из-за офсайдов, а также еще один мяч «Факела» во втором тайме.
После четырех туров ЦСКА набрал восемь очков и идет вторым в турнирной таблице. «Факел» с одним очком занимает последнее, 16-е место.
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 22 августа, а «Факел» в тот же день встретится с «Оренбургом».
Россия. Премьер-лига. 4 тур
ЦСКА - Факел - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - И. Обляков, 71 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»