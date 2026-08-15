РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)

ЦСКА обыграл «Факел» со счетом 1:0 в матче 4-го тура РПЛ.

Игра прошла на «ВЭБ Арене» в Москве. Единственный мяч забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, реализовавший пенальти на 71-й минуте.

Главный арбитр Инал Танашев отменил несколько голов: два мяча гостей и один мяч армейцев в первом тайме из-за офсайдов, а также еще один мяч «Факела» во втором тайме.

После четырех туров ЦСКА набрал восемь очков и идет вторым в турнирной таблице. «Факел» с одним очком занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 22 августа, а «Факел» в тот же день встретится с «Оренбургом».