«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза

Бывший зенитовец Борис Чухлов высказался об игре полузащитника команды Андрея Мостового.

«Я не понимаю, что с Мостовым. Снова ваша братия пишет: он может уйти в «Динамо», в «Краснодар», только по зарплате договориться не могут. Но то, что у парня глаза потухли, это видно. Они – пустые! Где-то он в своем мире, не на футбольном поле», – сказал Чухлов.