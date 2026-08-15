«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза

Бывший зенитовец Борис Чухлов высказался об игре полузащитника команды Андрея Мостового.
«Я не понимаю, что с Мостовым. Снова ваша братия пишет: он может уйти в «Динамо», в «Краснодар», только по зарплате договориться не могут. Но то, что у парня глаза потухли, это видно. Они – пустые! Где-то он в своем мире, не на футбольном поле», – сказал Чухлов.
- В этом сезоне Мостовой провел три матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
- Срок контракта игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Андрей – воспитанник «Локомотива».
Источник: «Спорт день за днем»