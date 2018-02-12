Агент Лунгу: «Если все получится, Чисамба вернется в Россию в это трансферное окно»

Агент полузащитника «Аланьяспора» Чисамбы Лунгу Валерий Оганесян рассказал о будущем своего клиента.

По словам представителя замбийца, бывший игрок «Урала», перебравшийся в турецкую Суперлигу прошлым летом, в ближайшее время может вернуться в Россию.

«Пока не понятно, в какой клуб он вернется – сейчас ведутся переговоры по многим командам. Все решится буквально на следующей неделе. Пока что у него действующий контракт с турецкой командой, и мы будем договариваться, решать.

У Лунгу есть проблемы со своим клубом, и речь о смене команды пошла совсем недавно. Но не факт, что он перейдет именно в «Урал». Речь идет именно о российских вариантах. Если все получится, он перейдет в это трансферное окно», — сказал Оганесян.

Лунгу защищал цвета «Урала» с 2010 по 2017 годы. За это время он провел за «шмелей» 151 матч и забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.