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    Агент Лунгу: «Если все получится, Чисамба вернется в Россию в это трансферное окно»

    Агент полузащитника «Аланьяспора» Чисамбы Лунгу Валерий Оганесян рассказал о будущем своего клиента.

    По словам представителя замбийца, бывший игрок «Урала», перебравшийся в турецкую Суперлигу прошлым летом, в ближайшее время может вернуться в Россию.

    «Пока не понятно, в какой клуб он вернется – сейчас ведутся переговоры по многим командам. Все решится буквально на следующей неделе. Пока что у него действующий контракт с турецкой командой, и мы будем договариваться, решать.

    У Лунгу есть проблемы со своим клубом, и речь о смене команды пошла совсем недавно. Но не факт, что он перейдет именно в «Урал». Речь идет именно о российских вариантах. Если все получится, он перейдет в это трансферное окно», — сказал Оганесян.

    Лунгу защищал цвета «Урала» с 2010 по 2017 годы. За это время он провел за «шмелей» 151 матч и забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2018 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 18:54

      ну вот зачем стоили уходить, в Урале был всеми любим и у самого нормально игра шла.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:43

      Интересно, кому он нах.. нужен кроме Урала!?

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 февраля 2018, 18:19

      Зачем он учесал то тогда.

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