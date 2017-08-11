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    Игрок «Урала» Лунгу близок к отъезду в другой чемпионат

    Атакующий футболист екатеринбургского «Урала» Чисамба Лунгу в текущее трансферное окно может перейти в другую команду. Об этом рассказал президент «шмелей» Григорий Иванов.

    «В «Урал» поступило предложение от клуба из Европы по трансферу полузащитника Чисамбы Лунгу. Сейчас никаких подробностей не будет. Когда Лунгу поставит подпись под контрактом, тогда все расскажем. До этого момента он игрок «Урала», который очень многое сделал для команды», – сказал функционер.

    Африканец выступает за «Урал» с 2010 года. Наивысшее достижение в составе команды – финал Кубка России в нынешнем году.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2017 12:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 13 августа 2017, 15:04

      Лунгу много лет уже очень помогает Уралу, удачи ему.

      1
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      Рейтинг: +17

      artem271211 12 августа 2017, 03:49

      Не уходи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 11 августа 2017, 20:03

      сынок....

      0
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 11 августа 2017, 17:33

      любимец женщин и детей)) Чиса, не уходи!

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 августа 2017, 17:23

      Ну теперь Чисамба свою Лунгу будет в другом чемпионате.)

      0
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 11 августа 2017, 16:22

      С Зенитом не показался, сейчас в Катьке есть и посильнее игроки.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 августа 2017, 16:06

      Жаль если уйдет . Знаковая фигура для Урала !

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