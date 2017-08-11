Игрок «Урала» Лунгу близок к отъезду в другой чемпионат

Атакующий футболист екатеринбургского «Урала» Чисамба Лунгу в текущее трансферное окно может перейти в другую команду. Об этом рассказал президент «шмелей» Григорий Иванов.

«В «Урал» поступило предложение от клуба из Европы по трансферу полузащитника Чисамбы Лунгу. Сейчас никаких подробностей не будет. Когда Лунгу поставит подпись под контрактом, тогда все расскажем. До этого момента он игрок «Урала», который очень многое сделал для команды», – сказал функционер.

Африканец выступает за «Урал» с 2010 года. Наивысшее достижение в составе команды – финал Кубка России в нынешнем году.