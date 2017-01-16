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    Лунгу: «На данный момент я не хочу думать об уходе, я сконцентрирован на «Урале»

    Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу подчеркнул, что не намерен задумываться о своем уходе из команды, пока ему и клубу не поступит конкретное предложение. Также игрок сообщил, что ничего ранее не слышал об интересе к нему со стороны ЦСКА.

    «Остаюсь ли я в «Урале»? Это нормальное явление, когда футболисты переходят из одного клуба в другой, меняют города и страны. На данный момент я игрок «Урала» и мое сердце, и моя душа находятся здесь.

    Я готовлюсь ко второй части чемпионата России вместе с командой, как любой футболист, но, естественно клуб открыт к предложениям и разговорам. Если такое появится, то мы будем уже думать и решать. На данный момент я не хочу ничего думать и решать, я сконцентрирован на работе с «Уралом».

    Действительно ли интерес ко мне проявляли ЦСКА и «Аль Джазира»? В отпуске я слышал из СМИ, что команда из ОАЭ интересуется мной, об интересе армейцев я услышал впервые от вас сейчас, но со мной лично никто на эти темы не разговаривал, поэтому я не могу сказать – правда это или ложь.

    Хочется ли попробовать себя в ЦСКА? В любой команде, если ты туда переходишь, нужно не пробовать свои силы, не пытаться себя показать, нужно играть в футбол. И я уверен, что мог бы играть в любой из этих команд», – цитирует Лунгу «Знак».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 17:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1159

      Karpathian 17 января 2017, 12:19

      Чиса, не уходииии!

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