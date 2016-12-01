Травма Лунгу оказалась несерьезной

Форвард «Урала» Чисамба Лунгу детально рассказал о характере своей травмы, которую он получил в матче 16-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», сообщает Znak.com.

Напомним, что игра проходила вчера в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Именно Лунгу стал автором единственного гола. На 61-й минуте футболист был заменен.

После игры футболист заявил, что травма несерьезная. В ближайшее время Лунгу предстоит поработать с медицинской бригадой. Также футболисту предоставят дополнительный день отдыха, чтобы он был готов к игре 17-го тура РФПЛ с ЦСКА, которая состоится 3 декабря.

