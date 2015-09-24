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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - Урал
Енисей - Урал: обзор матча 24 сентября 2015
Енисей
24.09.2015, четверг, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Урал
17'
Х. Эдуардо Лескано (П)
49'
А. Ставпец
89'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Енисей - Урал
90'
Замена
А. Ставпец
️️️️
К. Ярошенко
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Гогниев
Замена
В. Чадов
️️️️
И. Климов
69'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Хрущев
63'
53'
Желтая карточка
В. Хозин
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Ставпец
46'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Билоног
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Эдуардо Лескано
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-3-3-1
88
Шелия
35
Гультяев
80
Качан
80
Климов
23
Чернов
15
Фатуллаев
18
Марущак
17
Хрущев
10
Алиев
8
Иванов
23
Лескано
4-1-1-3-1
99
Арапов
2
Хозин
14
Фонтанелло
15
Новиков
7
Данцев
92
Емельянов
99
Ярошенко
18
Бурмистров
21
Ерохин
9
Билоног
2
Гогниев
17
Хрущев
88
Галыш
88
Галыш
17
Хрущев
80
Климов
15
Чадов
15
Чадов
80
Климов
9
Билоног
16
Ставпец
16
Ставпец
9
Билоног
Остались в запасе
Енисей
Урал
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
32
Андрей Горбанец
АП
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
41
Александр Сапета
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
41
Александр Сапета
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Енисей - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
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