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  • Президент «Урала»: «Не сможем дать ту сумму, которую просит Асеведо»

Президент «Урала»: «Не сможем дать ту сумму, которую просит Асеведо»

26 мая 2016, 16:03
4

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о тех игроках, которые покинут команду в межсезонье.

«Если кто-то пополнит наши ряды, мы сразу сообщим об этом через официальный сайт. Что касается потерь. Скорей всего, из команды уйдет Асеведо. Ему надо расти, он хочет заработать денег. К сожалению, мы не сможем дать ту сумму, которую он просит.

Скорей всего, команду покинет Константин Ярошенко, Эдгар Манучарян. Закончился срок аренды с Рязанцевым и Мартыновичем. Этих пяти человек, скорей всего, в команде не будет. С остальными мы ведем переговоры, с тем же Сапетой пытаемся договориться. У него закончился контракт. Вести переговоры с ним начали еще полгода назад. Он говорил, что хочет доиграть сезон, а затем решить свою судьбу. Саша сказал, что до 10 июня даст ответ.

Смотрим на некоторых футболистов из первой лиги. Ищем и за рубежом. Очень нужен нам нападающий. Нужен нам и плеймейкер, раз уходит Герсон. Еще 3-4 приобретения сделаем нынешним летом», – рассказал Иванов.

В прошедшем сезоне «Урал» закончил чемпионат на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Трансферы Урал Рязанцев Александр Ярошенко Константин Асеведо Герсон Мартынович Александр Манучарян Эдгар
Комментарии (4)
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Alek7183
1464275376
О нет, Герсона надо сохранить, и Сапету тоже.
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Tri
1464284605
Похоже Урал с следующем году повторит судьбу Мордовии. Интересно команда смотрелась. Жаль...
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