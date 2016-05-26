Президент «Урала»: «Не сможем дать ту сумму, которую просит Асеведо»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о тех игроках, которые покинут команду в межсезонье.

«Если кто-то пополнит наши ряды, мы сразу сообщим об этом через официальный сайт. Что касается потерь. Скорей всего, из команды уйдет Асеведо. Ему надо расти, он хочет заработать денег. К сожалению, мы не сможем дать ту сумму, которую он просит.

Скорей всего, команду покинет Константин Ярошенко, Эдгар Манучарян. Закончился срок аренды с Рязанцевым и Мартыновичем. Этих пяти человек, скорей всего, в команде не будет. С остальными мы ведем переговоры, с тем же Сапетой пытаемся договориться. У него закончился контракт. Вести переговоры с ним начали еще полгода назад. Он говорил, что хочет доиграть сезон, а затем решить свою судьбу. Саша сказал, что до 10 июня даст ответ.

Смотрим на некоторых футболистов из первой лиги. Ищем и за рубежом. Очень нужен нам нападающий. Нужен нам и плеймейкер, раз уходит Герсон. Еще 3-4 приобретения сделаем нынешним летом», – рассказал Иванов.

В прошедшем сезоне «Урал» закончил чемпионат на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.