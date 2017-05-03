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    Манучарян – о драке в финале Кубка: «Это игровой момент. Без эмоций не бывает футбола»

    Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива» (0:2) и прокомментировал массовую драку в концовке встречи.

    «Я бы не сказал, что они заслужили победу. Просто мы в конце устали, отдали инициативу, и они смогли забить. Наверное, не хватило опыта, некоторые ребята в первый раз играли в финале.

    Драка в конце – это игровой момент, бывает. Оттаскивал Ари. Заслужены ли удаления? Думаю, все заслужили, но это все эмоции, без них не бывает футбола», – считает футболист.

    В результате драки Манучарян, Артем Фидлер, Джефферсон Фарфан и Ари получили прямые красные карточки. Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сказал о том, что комитет рассмотрит ситуацию отдельно.

    Источник: ТАСС

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    03.05.2017 14:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 3 мая 2017, 19:17

      Павлюченко - надо быть сдержаннее! На тебя смотрят мальчишки, для которых ты был кумиром!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 15:38

      Профессионал должен сдерживать свои эмоции

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      champion_cska > KEnZO_RUS 3 мая 2017, 18:43

      Профессионал не должен сдерживать свои эмоции...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 3 мая 2017, 15:33

      Блин как же не хочется смотреть на то как палыч будет ныть то что слишком много матчей из-за еврокубков они не вывозят.

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 3 мая 2017, 15:03

      Комментарий Павлюченко - это что-то!!!!

      1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 3 мая 2017, 14:58

      Достойный ответ!

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