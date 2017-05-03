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  • Манучарян – о драке в финале Кубка: «Это игровой момент. Без эмоций не бывает футбола»

Манучарян – о драке в финале Кубка: «Это игровой момент. Без эмоций не бывает футбола»

3 мая 2017, 14:52
6

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива» (0:2) и прокомментировал массовую драку в концовке встречи.

«Я бы не сказал, что они заслужили победу. Просто мы в конце устали, отдали инициативу, и они смогли забить. Наверное, не хватило опыта, некоторые ребята в первый раз играли в финале.

Драка в конце – это игровой момент, бывает. Оттаскивал Ари. Заслужены ли удаления? Думаю, все заслужили, но это все эмоции, без них не бывает футбола», – считает футболист.

В результате драки Манучарян, Артем Фидлер, Джефферсон Фарфан и Ари получили прямые красные карточки. Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сказал о том, что комитет рассмотрит ситуацию отдельно.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Урал Локомотив Манучарян Эдгар
Комментарии (6)
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Xiko
1493812712
Достойный ответ!
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sergun-kuk
1493813035
Комментарий Павлюченко - это что-то!!!!
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евгений сергеевичч
1493814818
Блин как же не хочется смотреть на то как палыч будет ныть то что слишком много матчей из-за еврокубков они не вывозят.
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KEnZO_RUS
1493815130
Профессионал должен сдерживать свои эмоции
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elizaveta-285
1493828248
Павлюченко - надо быть сдержаннее! На тебя смотрят мальчишки, для которых ты был кумиром!
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