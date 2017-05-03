Манучарян – о драке в финале Кубка: «Это игровой момент. Без эмоций не бывает футбола»

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива» (0:2) и прокомментировал массовую драку в концовке встречи.

«Я бы не сказал, что они заслужили победу. Просто мы в конце устали, отдали инициативу, и они смогли забить. Наверное, не хватило опыта, некоторые ребята в первый раз играли в финале.

Драка в конце – это игровой момент, бывает. Оттаскивал Ари. Заслужены ли удаления? Думаю, все заслужили, но это все эмоции, без них не бывает футбола», – считает футболист.

В результате драки Манучарян, Артем Фидлер, Джефферсон Фарфан и Ари получили прямые красные карточки. Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сказал о том, что комитет рассмотрит ситуацию отдельно.